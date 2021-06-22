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В Москве загорелась серверная в здании МВД

На одном из этажей здания МВД в Москве вечером 22 июня начался пожар. Сотрудников эвакуировали.

О возгорании в серверной пишет ТАСС со ссылкой на источник. Дымило на шестом этаже дома 12а по Житной улице. Всех, кто был внутри, эвакуировали. Пламя удалось вовремя унять, сработала автоматическая газовая система пожаротушения.

В здании расположены Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД и Договорно-правовой департамент министерства. Горела серверная. Площадь пожара и его последствия пока не разглашаются.

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Комментарии (10)

Антон Ковалев
Переносят данные в облако
Дмитрий Р.
А что вы глумитесь? Если сгорело - враги подожгли.
Nerevar
Это весёлая новость.
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