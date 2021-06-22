Присяжные дважды оправдали петербуржца, обвиняемого в убийстве матери и отчима

В стенах петербургского городского суда огласили второй по счёту вердикт по уголовному делу в отношении Александра Давыдова. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

«Присяжные заседатели голосами 5 к 3 признали Давыдова непричастным к совершенному преступлению», — говорится в сообщении, опубликованном вечером 22 июня.

Следствие утверждало, что двойное убийство, которое привело петербуржца на скамью подсудимых, произошло зимой 2019 года в квартире на Планерной улице. Давыдов, действуя «на почве длительного внутрисемейного конфликта» со своей 59-летней матерью и её 65-летним супругом, более десяти раз ударил женщину в грудь и живот, из-за чего она упала, ударилась лицом о диван и умерла. Отчима, согласно материалам уголовного дела, он четырежды ударил ножом и добил множественными ударами неустановленным предметом по голове.