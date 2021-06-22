Автомобиль загорелся во дворе одного из домов в Кировском районе Петербурга вечером 22 июня. Спасать соседнюю «Ауди» пришлось сотрудникам вневедомственной охраны.
О пожаре у дома 5 в Огородном переулке вечером сообщают в соцсетях очевидцы. Старенькая «Ауди» загорелась около восьми часов вечера, о пожаре первыми закричали гулявшие во дворе дети.
Пока пламя занимало все большую площадь, попытки спасти стоящую рядом «Хонду» предпринимала ее владелица. Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, женщина не смогла сама сесть за руль и отогнать машину подальше. Помочь ей вызвались сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые проезжали мимо. Один из сотрудников забрался в салон через пассажирское сиденье и спас автомобиль от огня.
«Ауди» же, судя по фото, спасать было поздно. Машина сгорела.