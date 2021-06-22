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На юге Петербурга горящая «Ауди» заставила понервничать и других автовладельцев. Успокоила их Росгвардия

Автомобиль загорелся во дворе одного из домов в Кировском районе Петербурга вечером 22 июня. Спасать соседнюю «Ауди» пришлось сотрудникам вневедомственной охраны.

О пожаре у дома 5 в Огородном переулке вечером сообщают в соцсетях очевидцы. Старенькая «Ауди» загорелась около восьми часов вечера, о пожаре первыми закричали гулявшие во дворе дети.

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Пока пламя занимало все большую площадь, попытки спасти стоящую рядом «Хонду» предпринимала ее владелица. Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, женщина не смогла сама сесть за руль и отогнать машину подальше. Помочь ей вызвались сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые проезжали мимо. Один из сотрудников забрался в салон через пассажирское сиденье и спас автомобиль от огня.

«Ауди» же, судя по фото, спасать было поздно. Машина сгорела.

© Фонтанка.Ру

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