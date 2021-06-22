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В доме на проспекте Авиаконструкторов выбило стёкла. Квартиру вскрыли, хозяина не нашли

В жилом доме в Петербурге произошёл хлопок

Жителей дома № 25 по проспекту Авиаконструкторов в Петербурге вечером 22 июня встревожил громкий хлопок, после которого стёкла посыпались на асфальт. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

По данным «Фонтанки», хлопок произошёл на 13-м этаже, при этом горения не было. Сотрудники МЧС сперва пытались связаться с владельцем через управляющую компанию, но затем вскрыли дверь. Внутри никого не оказалось, спасатели увидели лишь повреждённые стены.

В комментариях пользователи предположили, что так мог взорваться кондиционер. В «Петербурггаз» заявок не поступало.

В администрации сообщили, что произошёл хлопок, что именно — выясняется, но бытовой газ — вне подозрений. На месте работают МЧС, участковый, уже связались с УК. Пострадавших нет.

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Комментарии (4)

Abu-Denis
Что в кондиционере способно взрываться?
Vikilein
Это теперь мода такая в России вместо слова "взрыв" писать этот убогий "хлопок"?
Kot Piter
Герметично закрытая квартира могла взорваться от перегрева! =)
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