В доме на проспекте Авиаконструкторов выбило стёкла. Квартиру вскрыли, хозяина не нашли

Жителей дома № 25 по проспекту Авиаконструкторов в Петербурге вечером 22 июня встревожил громкий хлопок, после которого стёкла посыпались на асфальт. Сообщение об этом появилось в соцсетях.



По данным «Фонтанки», хлопок произошёл на 13-м этаже, при этом горения не было. Сотрудники МЧС сперва пытались связаться с владельцем через управляющую компанию, но затем вскрыли дверь. Внутри никого не оказалось, спасатели увидели лишь повреждённые стены.