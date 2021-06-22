В доме на проспекте Авиаконструкторов выбило стёкла. Квартиру вскрыли, хозяина не нашли

Жителей дома № 25 по проспекту Авиаконструкторов в Петербурге вечером 22 июня встревожил громкий хлопок, после которого стёкла посыпались на асфальт. Сообщение об этом появилось в соцсетях.
По данным «Фонтанки», хлопок произошёл на 13-м этаже, при этом горения не было. Сотрудники МЧС сперва пытались связаться с владельцем через управляющую компанию, но затем вскрыли дверь. Внутри никого не оказалось, спасатели увидели лишь повреждённые стены.
В комментариях пользователи предположили, что так мог взорваться кондиционер. В «Петербурггаз» заявок не поступало.
В администрации сообщили, что произошёл хлопок, что именно — выясняется, но бытовой газ — вне подозрений. На месте работают МЧС, участковый, уже связались с УК. Пострадавших нет.