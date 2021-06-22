Пёс породы дратхаар загрыз насмерть кота во дворе Невского района Петербурга. Инцидент произошёл в Рыбацком у дома 6, корпус 2 по улице Дмитрия Устинова. Видео было опубликовано 22 июня, однако автор указал, что события происходили двумя днями ранее.



На кадрах дратхаар треплет кота, а хозяин собаки бьёт питомца по голове, чтобы хоть как-то ослабить хватку. По словам очевидца, после того, как всё закончилось, и окровавленный кот уполз в траву, владелец пса спокойно поднялся к себе домой, не попытавшись помочь пострадавшему животному. Кот же якобы скончался через 10 минут.