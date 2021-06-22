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В Рыбацком дратхаар загрыз кошку. Хозяин лупил собаку, но ничего не смог сделать

В Петербурге охотничья собака без намордника загрызла кота

Пёс породы дратхаар загрыз насмерть кота во дворе Невского района Петербурга. Инцидент произошёл в Рыбацком у дома 6, корпус 2 по улице Дмитрия Устинова. Видео было опубликовано 22 июня, однако автор указал, что события происходили двумя днями ранее.

На кадрах дратхаар треплет кота, а хозяин собаки бьёт питомца по голове, чтобы хоть как-то ослабить хватку. По словам очевидца, после того, как всё закончилось, и окровавленный кот уполз в траву, владелец пса спокойно поднялся к себе домой, не попытавшись помочь пострадавшему животному. Кот же якобы скончался через 10 минут.

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Комментарии (3)

кто-то страшный
Собаку не надо бить, это бессмысленно. Один тычок в собачью задницу (именно в это место, палкой или пальцем), и пес мгновенно бросит добычу. Только есть шанс, что переключится на ткнувшего, имейте в виду.
Athair
"Они же не кусаются" - правильно, они убивают... Животным без контроля хозяина в городе не место.

Кота жалко, но к коту это тоже относится.
Yerffej Ennyl
Хорошо, что хоть кота, а не ребёнка. А хозяин очень даже мог сделать, но несколько ранее - намордник на зверя надеть.
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