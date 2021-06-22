За 2020 год в России стало на 14% миллионеров меньше. Запад за время пандемии нарастил благосостояние

«Рост накоплений в 2020 году был в значительной степени невосприимчивым к проблемам, с которыми столкнулся мир, благодаря действиям правительств и центробанков для смягчения экономических последствий COVID-19. Общий объём благосостояния по всему миру вырос на 7,4%, а богатство на одного взрослого выросло на 6%, достигнув рекордного уровня в 79 952 доллара США. В целом страны, наиболее пострадавшие от пандемии, не стали хуже с точки зрения обогащения», — говорится в Global Wealth Report.

Количество долларовых миллионеров в мире в 2020 году выросло с 50,9 до 56,1 миллиона человек. Однако обратная тенденция наблюдается в странах с девальвацией местных валют, включая Россию. Об этом 21 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ежегодный доклад банка Credit Suisse.

Наиболее значительно выросло благосостояние в Северной Америке (на 12,4 трлн долларов) и Европе (на 9,2 трлн долларов). В банке объясняют это мерами господдержки крупного, среднего и малого бизнеса и населения в целом. Азиатско-Тихоокеанский регион показал увеличение на 4,7 трлн долларов, а Китай — на 4,2 трлн долларов.

Латинская Америка и Индия, наоборот, потеряли рекордно много — 11,4% (1,2 трлн) и 4,4% (594 млрд долларов), соответственно.

Специалисты видят причину не только в отсутствии масштабных программ господдержки экономики и бизнеса, но и в снижении курса местных валют к доллару и другим основным валютам.

В России, Бразилии, Таиланде, Чили, Мексике, Саудовской Аравии, Гонконге в 2020 году больше всего сократилось число людей с состоянием не менее 1 млн в долларовом эквиваленте. Так, в 2019 году в РФ, по данным Credit Suisse, было 313 тыс. долларовых миллионеров, а в минувшем году их число сократилось на 44 тыс., до 269 тыс. человек. По сокращению числа долларовых миллионеров Россия идёт вслед за Бразилией и Индией.