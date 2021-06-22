В Петербург на фоне ажиотажа завезли «Спутник V»: запасов хватит еще на 150 тысяч человек

Большая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») поступила в Северную столицу, сообщили в Смольном 22 июня. Тем временем в городе продолжается рост интереса к вакцинации — за одни сутки первично привили более 9 тысяч человек.



«На фармбазу сегодня поступила новая партия в количестве 64 тысяч комплектов доз, — сообщили в Смольном. — Всего в город поступило нарастающим итогом 952 тысячи комплектов доз вакцины, из них 27 тысяч — «ЭпиВакКорона», 17 тысяч — «КовиВак», остальное — «Гам-КОВИД-Вак». На сегодняшний день запас вакцины всех наименований в городе составляет 150 тысяч комплектов доз».