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В Петербург на фоне ажиотажа завезли «Спутник V»: запасов хватит еще на 150 тысяч человек

Большая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») поступила в Северную столицу, сообщили в Смольном 22 июня. Тем временем в городе продолжается рост интереса к вакцинации — за одни сутки первично привили более 9 тысяч человек.

«На фармбазу сегодня поступила новая партия в количестве 64 тысяч комплектов доз, — сообщили в Смольном. — Всего в город поступило нарастающим итогом 952 тысячи комплектов доз вакцины, из них 27 тысяч — «ЭпиВакКорона», 17 тысяч — «КовиВак», остальное — «Гам-КОВИД-Вак». На сегодняшний день запас вакцины всех наименований в городе составляет 150 тысяч комплектов доз».

С начала прививочной кампании в Петербурге вакцину получила 801 тысяча человек. Из них 669 тысяч закончили цикл второй дозой. За понедельник, 21 июня, первично привито 9070 человек, вторично — 5109.

В городе работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций — 107 городских, 6 федеральных, 21 частных. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививают в 25 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к 134 основным.

Губернатор Александр Беглов говорил, что в Петербурге нужно вакцинировать от коронавируса по 20 тысяч человек в день, чтобы пройти пандемию с минимальными потерями.

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Комментарии (10)

Foxit
Где ажиотаж? Не видел.
Ivan3
Из-за чего ажиотаж?
Kit.
Вообще, если вакцинировать мюнхенскими темпами (в пересчёте на процент привитых в день), то 150 тысяч доз - это на два дня.

А если по 9 тысяч в день, то где-нибудь к новому 2024 году как раз групповой иммунитет и выработается.
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