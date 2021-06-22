В Петербурге четверо, в том числе полицейский, получили условный срок за обогащение на запуганном рестораторе

Овчаренко в начале марта прошлого года присмотрелся к петербургскому кафе с китайским учредителем. Он отметил для себя, что алкоголь там продается без лицензии. В голове у Овчаренко возник план. Мужчина знал, что фактический руководитель обратится к его знакомому Ли Мяню в случае проблем с полицией, а значит, можно было разыграть сценку.

Василеостровский районный суд огласил приговор в отношении Дмитрия Овчаренко, Ли Мяня, Алика Зейтова и Керима Махамудова, признанных виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Суть дела 22 июня раскрывает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Овчаренко попросил своего знакомого Зейтова найти сговорчивых полицейских, тот привлёк Махамудова, являвшегося командиром взвода батальона полиции (отдельного) МОВО по Приморскому району. 7 марта в кафе на Морской набережной, 9, нагрянули проверяющие в погонах, нашли алкоголь и запугали руководителя.



Тут уже к игре подключился Ли Мянь, который деликатно дал управляющему понять, что всё можно исправить деньгами. 11 марта в том же кафе он получил 1,5 млн рублей в качестве взятки сотрудникам полиции. Овчаренко и Зейтов попросили оставить купюры у информационного щита между 2-м и 3-м километром Дороги к Шалашу Ленина.



Сумма была поделена поровну между Махамудовым, Овчаренко и Зейтовым. Однако потратить деньги соучастники не успели, так как были задержаны сотрудниками отдела экономической безопасности.



Все подсудимые вину полностью признали. Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 150 000 рублей.

