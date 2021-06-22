FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+33°C/Завтра: +33
73.20р86.89р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
3
Печать

Шторм в Финляндии оставил без света 11 тысяч домов

Более 11 тысяч домохозяйств остались без света в западной и центральной частях Финляндии из-за шторма. Сильный ветер валит деревья и повреждает линии электропередачи.

Сильная гроза обрушилась на регион Остроботния днём 22 июня, сейчас непогода движется к восточной границе, в Кайнуу.

Накануне в городе Оулу на берегу Ботнического залива гроза вырывала с корнем деревья. Во время шторма, которому дали имя Ахти, порывы ветра достигали 25 м/с.

В Финляндии тоже стоят жаркие дни. В 12:30 22 июня на юге страны, в Хейнола, было зафиксировано 32,2 градуса Цельсия, передаёт Метеорологический институт.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Nafanka
На второй с начала статьи фото просто Врубелевское небо! Очень люблю грозу и преддверие этого небесного спектакля... ))) В артисты этого спектакля не стремлюсь... )))
Хорошъ
Интересно сколько людей приходится на 11 тысяч домов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний