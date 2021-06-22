Более 11 тысяч домохозяйств остались без света в западной и центральной частях Финляндии из-за шторма. Сильный ветер валит деревья и повреждает линии электропередачи.
Сильная гроза обрушилась на регион Остроботния днём 22 июня, сейчас непогода движется к восточной границе, в Кайнуу.
Lähitunteina esiintyy Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla voimakkaita ukkospuuksia. Tilanteesta annettu viranomaistiedote. #ukkonen pic.twitter.com/t7IEwpRTq1— Ilmatieteen laitos (@meteorologit) June 22, 2021
Накануне в городе Оулу на берегу Ботнического залива гроза вырывала с корнем деревья. Во время шторма, которому дали имя Ахти, порывы ветра достигали 25 м/с.
В Финляндии тоже стоят жаркие дни. В 12:30 22 июня на юге страны, в Хейнола, было зафиксировано 32,2 градуса Цельсия, передаёт Метеорологический институт.