Петербуржец заплатит более 35,5 млн рублей за борщевик и токсичную почву на своей даче

Красногвардейский районный суд вынес решение по иску Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору к петербуржцу Олегу Севергину. Предметом спора стали дачные участки, заросшие деревьями и разнотравьем и засыпанные токсичной почвой. Подробности 22 июня рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга.



На основании обращения «Зелёного фронта» был проведён осмотр земельных участков в Янино-2. Во время рейдового осмотра инспекция отметила для себя заросли из сорняков, среди которых нашёлся двухметровый борщевик Сосновского. На участке также проводились земляные работы, грунт был взят на анализ, экспертиза показала сильное превышение бензапирена (вещество первого класса опасности, накапливается в растениях и организме человеке, вызывая у последнего онкологию), фтора, меди.

