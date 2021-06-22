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В ночь «Алых парусов» будут работать автобусы, троллейбус и метро, но некоторые станции закроют на 4 часа

Смольный рассказал, как будет работать общественный транспорт в Петербурге на «Алые паруса»

Городской комитет по транспорту 22 июня рассказал, в каком режиме будет работать общественный транспорт в ночь на 26 июня, поскольку в пятницу, 25 июня, в Петербурге состоится праздник выпускников «Алые паруса».

Метрополитен будет работать круглосуточно с ночными интервалами движения по линиям от 4 до 7 минут. Но во время самого праздника, с 21:00 25 июня до 1:00 26 июня, безопасности ради для входа и выхода пассажиров закроют второй вестибюль станции «Невский проспект», «Горьковскую» и «Адмиралтейскую» станции, а также первый и второй вестибюли станции «Спортивная».

С полуночи до шести часов утра будут ходить автобусные маршруты № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154, а также троллейбус №46. Интервал движения составит не более получаса.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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Об изменениях маршрутов трамваев и троллейбусов в центре Петербурга на неделе перед «Алыми парусами» и во время проведения праздника, читайте здесь.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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Комментарии (2)

Владислав М
Власть специально хочет спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом среди молодёжи?
Gorki
В прошлый локдаун станции закрывали и сокращали работу метро. В этот раз наоборот. Интересные эксперименты с коронавирусом.
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