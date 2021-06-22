Городской комитет по транспорту 22 июня рассказал, в каком режиме будет работать общественный транспорт в ночь на 26 июня, поскольку в пятницу, 25 июня, в Петербурге состоится праздник выпускников «Алые паруса».
Метрополитен будет работать круглосуточно с ночными интервалами движения по линиям от 4 до 7 минут. Но во время самого праздника, с 21:00 25 июня до 1:00 26 июня, безопасности ради для входа и выхода пассажиров закроют второй вестибюль станции «Невский проспект», «Горьковскую» и «Адмиралтейскую» станции, а также первый и второй вестибюли станции «Спортивная».
С полуночи до шести часов утра будут ходить автобусные маршруты № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154, а также троллейбус №46. Интервал движения составит не более получаса.
Об изменениях маршрутов трамваев и троллейбусов в центре Петербурга на неделе перед «Алыми парусами» и во время проведения праздника, читайте здесь.