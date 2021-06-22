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Из детсада на северо-востоке Петербурга полураздетого мужчину забрали в полицию. Он был внезапным и разрушительным

Полураздетый мужчина ночью проник в петербургский детсад

Помощь сотрудников правоохранительных органов потребовалась детскому саду в Красногвардейском районе Петербурга. Во время ночного затишья игры там устроил полураздетый мужчина.

Как стало известно «Фонтанке» 22 июня, ночной дебош неожиданный гость устроил на проспекте Энтузиастов, 40. В районной администрации подтвердили, что в ночь с пятницы на субботу в детском саду №57 было беспокойно: внутрь, вероятно через окно, пробрался мужчина. Судя по виду, жара заставила его скинуть с себя всё лишнее.

Визитёр разбил стекло, был шумен и неадекватен. Покидать уютные детские комнаты он не торопился, так что итог был закономерен. На проспект Энтузиастов приехали правоохранители, мужчину успокоили и увезли в отдел. «Фонтанка» спросила у ГУ МВД по Петербургу и области, чем закончился для него ночной загул. В администрации Красногвардейского района уточнили, что для детского сада произошедшее обошлось без серьёзных последствий, и в понедельник он возобновил работу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Alexie
Нового редактора, я так понимаю, до сих пор не взяли
260569221
Ну жарко.. жарко же….
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