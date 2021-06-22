Из детсада на северо-востоке Петербурга полураздетого мужчину забрали в полицию. Он был внезапным и разрушительным

Как стало известно «Фонтанке» 22 июня, ночной дебош неожиданный гость устроил на проспекте Энтузиастов, 40. В районной администрации подтвердили, что в ночь с пятницы на субботу в детском саду №57 было беспокойно: внутрь, вероятно через окно, пробрался мужчина. Судя по виду, жара заставила его скинуть с себя всё лишнее.



Визитёр разбил стекло, был шумен и неадекватен. Покидать уютные детские комнаты он не торопился, так что итог был закономерен. На проспект Энтузиастов приехали правоохранители, мужчину успокоили и увезли в отдел. «Фонтанка» спросила у ГУ МВД по Петербургу и области, чем закончился для него ночной загул. В администрации Красногвардейского района уточнили, что для детского сада произошедшее обошлось без серьёзных последствий, и в понедельник он возобновил работу.

