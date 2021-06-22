На всей трассе М4 «Дон» появится высокоскоростной Интернет. Здесь построят и модернизируют более 200 базовых станций

Работы пройдут в два этапа: в 2021 году в дополнение к действующей инфраструктуре компании планируется строительство и модернизация 50 базовых станций, а до конца 2022 года — еще 150. Новые объекты появятся в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае и Адыгее.

На трассе М4 «Дон» оператор связи «МегаФон» построит и модернизирует более 200 базовых станций. После этого высокоскоростной Интернет и стабильная голосовая связь будут доступны как на всех участках трассы общей протяженностью 1 543 км, так и в близлежащих населенных пунктах.

Помимо улучшения голосового соединения увеличится на 1 297 км покрытие сети 4G со скоростью передачи данных до 70 Мбит/с.

«Бесперебойная связь на трассе — это не только комфортная поездка для автомобилистов, но и безопасность в случае непредвиденных ситуаций, возможность связаться с экстренными службами, — отмечает директор по сетевой инфраструктуре «МегаФона» Валентин Полозенко. — Ежедневный пассажиропоток на трассе М4 составляет более 80 тыс. человек. Реализация проекта также позволит улучшить связь в населённых пунктах, находящихся вблизи трассы».

В «МегаФоне» отметили, что в 2021 году общая длительность звонков абонентов компании на трассе М4 «Дон» составляет в среднем более 15 тыс. часов в день. Также абоненты активно используют мобильный Интернет и приложения.

Ранее в 2020 году было завершено строительство около 100 дополнительных базовых станций на скоростной автодороге М11 «Нева» протяжённостью 680 км в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. Кроме того, в июне на Петербургском международном экономическом форуме «МегаФон» и Автодор подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве ЦКАД в Московской области, скоростной трассы М12 Москва — Казань с продлением до Екатеринбурга и других автомагистралей.