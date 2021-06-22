FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+34°C/Завтра: +33
73.20р86.89р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
3
Печать

Бегун Сергей Шубенков оправдан по делу о допинге. Виноват оказался сын

Чемпиона мира по бегу Сергея Шубенкова оправдали по делу о допинге

Российского легкоатлета Сергея Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил. Как сообщили 22 июня на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU), организация отказалась от претензий в отношении спортсмена.

По итогам расследования выяснилось, что в пробе Шубенкова, взятой 15 декабря 2020 года, была выявлена низкая концентрация ацетазоламида — мочегонного вещества, которое относится к списку запрещенных. Положительный тест связан с непреднамеренным приемом остатка лекарств, используемых для лечения одного из членов семьи.

«Ну что, господа «инсайдеры», знакомые со всякими там близкими источниками, до суда прогуляться совместно не желаете? Как видно из официальных новостей, никакого «принял допинг, запил фуросемидом, а РУСАДА поймало» даже и близко быть не могло. А было то, что нормальный, честный спортсмен, который к запрещёнке и не притрагивался никогда, случайно попал в нехорошую ситуацию. Куча времени, нервов и денег потрачено, но я рад, что всё наконец-то разрешилось», — написал Шубенков в «Инстаграме».

По его словам, младший сын принимал таблетки из списка ВАДА, которые надо было подготавливать определённым образом (в три месяца дети не умеют глотать таблетки).

«От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре. Тем не менее AIU и World Athletics смогли во всём разобраться», — подчеркнул Шубенков.

Ранее Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса для выступления на Олимпиаде в Токио. За оформление нейтрального статуса взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить 250 долларов, спортсменам до 20 лет — 100 долларов.

Сергей Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы. Рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами (12,92 сек). Единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

lamer
Да ладно? Конечно же верим. Вот подруга подруги одной моей коллеги съездила позагорать в Турцию. На пляже от песка, чисто случайно, заразилась болезнью венерической. А когда ее муж уехал в длительную командировку - забеременела, принимая ванну.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний