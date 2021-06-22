По итогам расследования выяснилось, что в пробе Шубенкова, взятой 15 декабря 2020 года, была выявлена низкая концентрация ацетазоламида — мочегонного вещества, которое относится к списку запрещенных. Положительный тест связан с непреднамеренным приемом остатка лекарств, используемых для лечения одного из членов семьи.

Российского легкоатлета Сергея Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил. Как сообщили 22 июня на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU), организация отказалась от претензий в отношении спортсмена.

«Ну что, господа «инсайдеры», знакомые со всякими там близкими источниками, до суда прогуляться совместно не желаете? Как видно из официальных новостей, никакого «принял допинг, запил фуросемидом, а РУСАДА поймало» даже и близко быть не могло. А было то, что нормальный, честный спортсмен, который к запрещёнке и не притрагивался никогда, случайно попал в нехорошую ситуацию. Куча времени, нервов и денег потрачено, но я рад, что всё наконец-то разрешилось», — написал Шубенков в «Инстаграме».



По его словам, младший сын принимал таблетки из списка ВАДА, которые надо было подготавливать определённым образом (в три месяца дети не умеют глотать таблетки).



«От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре. Тем не менее AIU и World Athletics смогли во всём разобраться», — подчеркнул Шубенков.



Ранее Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса для выступления на Олимпиаде в Токио. За оформление нейтрального статуса взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить 250 долларов, спортсменам до 20 лет — 100 долларов.