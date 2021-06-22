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Спор, кто лучший вожатый, привёл к убийству в детском лагере

В Подмосковье вожатая зарезала коллегу

В детском лагере в Пушкине (Пушкинский район Подмосковья) совершено убийство.

Как сообщает 22 июня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, девушки-вожатые распивали алкоголь, и «между ними завязался спор о том, кто лучший вожатый». Спор перерос в конфликт, в дело пошёл нож. Одна погибла от ножевого ранения, вторая получила незначительные раны на руке, выхватывая оружие у оппонентки.

До работы в лагере девушки не были знакомы друг с другом. Инцидент произошёл ночью, когда дети спали, они ничего не видели и не слышали, отметил источник.

В СУ СК Подмосковья проинформировали, что 23-летняя вожатая задержана по подозрению в убийстве своей 20-летней коллеги. У погибшей три ножевых ранения в области груди. Девушки проходили в лагере студенческую практику и жили в одной комнате. Проверку также проводит прокуратура.

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Комментарии (10)

aaignat
Госслужба для холопов бессмысленная и беспощадная
Cashmare
то есть выхватила нож у той, которая его хотела применить, и зарезала нападавшую? ну, тогда очевидно, кто лучший вожатый
Antuan Rokanten
Это страшно. Пьяницы, агрессивные и работают с детьми. Как это возможно?
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