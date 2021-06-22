Спор, кто лучший вожатый, привёл к убийству в детском лагере

В детском лагере в Пушкине (Пушкинский район Подмосковья) совершено убийство.



Как сообщает 22 июня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, девушки-вожатые распивали алкоголь, и «между ними завязался спор о том, кто лучший вожатый». Спор перерос в конфликт, в дело пошёл нож. Одна погибла от ножевого ранения, вторая получила незначительные раны на руке, выхватывая оружие у оппонентки.



До работы в лагере девушки не были знакомы друг с другом. Инцидент произошёл ночью, когда дети спали, они ничего не видели и не слышали, отметил источник.

