Спор, кто лучший вожатый, привёл к убийству в детском лагере

В детском лагере в Пушкине (Пушкинский район Подмосковья) совершено убийство.
Как сообщает 22 июня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, девушки-вожатые распивали алкоголь, и «между ними завязался спор о том, кто лучший вожатый». Спор перерос в конфликт, в дело пошёл нож. Одна погибла от ножевого ранения, вторая получила незначительные раны на руке, выхватывая оружие у оппонентки.
До работы в лагере девушки не были знакомы друг с другом. Инцидент произошёл ночью, когда дети спали, они ничего не видели и не слышали, отметил источник.
В СУ СК Подмосковья проинформировали, что 23-летняя вожатая задержана по подозрению в убийстве своей 20-летней коллеги. У погибшей три ножевых ранения в области груди. Девушки проходили в лагере студенческую практику и жили в одной комнате. Проверку также проводит прокуратура.