Необычный крупногабарит удивил петербургских автомобилистов, а кого-то и возмутил.
Грузовик, везущий торговый павильон, заметили утром 22 июня в районе вантового моста. «Мученик едет по КАД», — писали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Из-за груза такой транспорт занимает две полосы, на мосту он ехал в правом ряду. «Ночью он стоял на посту ГАИ, а днём поехал», — рассказывает в комментариях Михаил.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что происшествий с этим автомобилем на КАД сегодня не зафиксировано.
Многие участники «ДТП и ЧП» возмущаются, что машина движется без сопровождения и без обозначения. Кто-то шутит: «Жена выгнала из дома — уехал вместе с домом». «Мученик уже разгружается [на перекрёстке] Захарова — Кузнецова», — добавляет Евгений.