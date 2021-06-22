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На КАД заметили ларёк

В Петербурге по дорогам проехал грузовик с негабаритным грузом

Необычный крупногабарит удивил петербургских автомобилистов, а кого-то и возмутил.

Грузовик, везущий торговый павильон, заметили утром 22 июня в районе вантового моста. «Мученик едет по КАД», — писали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Из-за груза такой транспорт занимает две полосы, на мосту он ехал в правом ряду. «Ночью он стоял на посту ГАИ, а днём поехал», — рассказывает в комментариях Михаил.

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В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что происшествий с этим автомобилем на КАД сегодня не зафиксировано.

Многие участники «ДТП и ЧП» возмущаются, что машина движется без сопровождения и без обозначения. Кто-то шутит: «Жена выгнала из дома — уехал вместе с домом». «Мученик уже разгружается [на перекрёстке] Захарова — Кузнецова», — добавляет Евгений.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (6)

ash364
Заметили как в последнее время стало много ларьков нелегальных? Городские с этого кормятся ;-)
lamer
Это не дом. Это не ларек. Это дукан! С добрым утром, дехкане! Всем салам! Қош келдіңіздер в Петербург, дорогие жители кишлаков!
Редиска Здесь
Не понимаю возмущения. Ему хоть по размерам две полосы нужно. А ведь есть такие, которые просто так две полосы занимают - просто потому, что им так удобно.
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