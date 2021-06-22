«Алмаз — Антей» впервые покажет подводный беспилотник «Сарма»

Концерн «Алмаз — Антей» впервые покажет макет автономного необитаемого подводного аппарата «Сарма» в июле на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба концерна.
Автономный необитаемый аппарат «Сарма» оснащен высокоточным навигационным оборудованием, системой связи, а также большим набором инструментов для решения различных задач под водой. В частности, он сможет продолжительное время проводить исследования глубин Мирового океана, в том числе подо льдом, транспортировать различные грузы, обслуживать подводные сооружения и коммуникации, управлять подводным нефтегазовым оборудованием, искать пропавшие объекты.
Разработчик аппарата — АО ЦКБ «Лазурит», макет «Сармы» изготовил АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» в рамках реализации проекта Фонда перспективных исследований.
Ранее сообщалось, что разработка подводного аппарата началась в 2018 году. Старт серийного производства планируется в 2024 году, а до этого аппарат должен пройти серию испытаний, в том числе в Арктике.