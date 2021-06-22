FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +33
73.20р86.89р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
12
Печать

«Алмаз — Антей» впервые покажет подводный беспилотник «Сарма»

Концерн «Алмаз — Антей» впервые покажет макет автономного необитаемого подводного аппарата «Сарма» в июле на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба концерна.

Автономный необитаемый аппарат «Сарма» оснащен высокоточным навигационным оборудованием, системой связи, а также большим набором инструментов для решения различных задач под водой. В частности, он сможет продолжительное время проводить исследования глубин Мирового океана, в том числе подо льдом, транспортировать различные грузы, обслуживать подводные сооружения и коммуникации, управлять подводным нефтегазовым оборудованием, искать пропавшие объекты.

Разработчик аппарата — АО ЦКБ «Лазурит», макет «Сармы» изготовил АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» в рамках реализации проекта Фонда перспективных исследований.

Ранее сообщалось, что разработка подводного аппарата началась в 2018 году. Старт серийного производства планируется в 2024 году, а до этого аппарат должен пройти серию испытаний, в том числе в Арктике.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Arkos
Из Gregory Маск увы не вышел. А вот из Алмаз -Антея вышла 10 в мире корпорация по продаже продукции ВПК (15 млрд дол). Это при санкциях.
Более того компания имеет самые передовые разработки... аналогов которым нет. Например гиперзвуковой "Кинжал". Это всё действует и работает.
Кто то сомневается?
AGP
Все провидцы и эксперты по обсиранию всего и вся высказались?
Gregory
Илон Маск конечно из меня не вышел, но я вот в детстве делал макеты ракет и роботов. Чем Алмаз-Антей хуже?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний