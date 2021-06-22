Хозяин «коллекции беззубых улыбок» стоимостью 11 миллионов приговорен за мошенничество в Петербурге

Стоматологический предприниматель Александр Рыдзевский приговорен в Петербурге за особо крупное мошенничество. Не долеченные на 11 миллионов рублей зубы не остановили его бизнес-поезд.

Рыдзевский мошенничал со средствами ОМС, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 21 июня. Сеть его клиник «ОксиСмайл», «ОксиСмайл СПб», «Дентал», «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» осваивала деньги за неотложную амбулаторную помощь, которую оплачивали страховые компании.

В 2015–2018 годах Рыдзевский и соучастники составляли электронную картотеку пациентов и вносили в нее фиктивные данные об оказанных услугах на 11,6 миллиона рублей.