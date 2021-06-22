FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +33
73.20р86.89р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Хозяин «коллекции беззубых улыбок» стоимостью 11 миллионов приговорен за мошенничество в Петербурге

Владельца сети стоматологических клиник Петербурга признали виновным в хищениях

Стоматологический предприниматель Александр Рыдзевский приговорен в Петербурге за особо крупное мошенничество. Не долеченные на 11 миллионов рублей зубы не остановили его бизнес-поезд.

Рыдзевский мошенничал со средствами ОМС, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 21 июня. Сеть его клиник «ОксиСмайл», «ОксиСмайл СПб», «Дентал», «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» осваивала деньги за неотложную амбулаторную помощь, которую оплачивали страховые компании.

В 2015–2018 годах Рыдзевский и соучастники составляли электронную картотеку пациентов и вносили в нее фиктивные данные об оказанных услугах на 11,6 миллиона рублей.

Петроградский райсуд оценил зубные фантазии Рыдзевского в четыре года условно и штраф полмиллиона рублей. Екатерина Желнова, Татьяна Иванова и Наталия Григорьян получили 2–3,5 года условно.

Александр Рыдзевский продолжает стоматологический бизнес, рекламируя сеть клиник «5 звезд».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Ivan Ivanovich
Украл 11 миллионов, оштрафовали на 500 тысяч и не посадили ?!)
Россия- щедрая душа. Воруй и мошенничай на здоровье, главное- на митинги не ходи ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний