Переболел, вакцинировался — полон антител. Сибирские ученые выяснили, кто больше всех защищен от коронавируса

За уровнем антител наблюдали ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Большая часть сотрудников вакцинировалась в период с января по апрель, а в мае у контрольной группы замерили уровень антител. Привитых разделили на четыре части — те, кто болел и привился, те, кто не болел, но привился, те, кто болел и не делал укол, и те, у кого не было ни признаков болезни, ни опыта вакцинации.

Организм, знакомый с вирусными белками, больше защищен от коронавируса. Самый верный способ «вырастить» максимальный иммунитет у переболевших и привитых.

Самый высокий титр антител выявлен у тех, кто перенес болезнь, а затем сделал прививку. «Это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ», — сообщается на сайте института.

Ученые также подтвердили, что у вакцинированных, но не болевших антител больше, чем у перенесших болезнь, даже в тяжелой форме.