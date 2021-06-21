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После первого тайма игры с Данией Россия спустилась на последнее место в группе

Сборная России ушла на перерыв после первого тайма игры с Данией проигрывая 0–1. Если итоги матча не изменятся, Евро-2020 для россиян закончен.

Гол в ворота России забил полузащитник Миккель Дамсгор на 38 минуте. 20-летний датчанин — первый игрок, родившийся в 21 веке, которому удалось забить на чемпионате Европы.

Второй тайм также начался для россиян печально — на 60-й минуте усилиями Юсуфа Пульсена счет стал 0:2

Россия сохраняет шанс на выход в плей-офф при условии, что матч с Данией закончится ничьей. Важно и то, чем закончился матч Финляндии с Бельгией. Пока там по нулям.

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Комментарии (9)

Мужской Взгляд
Не удивительно. Хорошо бы, если такой результат у нас окажется только в спорте, а не ещё где-нибудь. Российская бравада до добра не доведёт.
MyAdmiral Kruzenshtern
В 1985 г. "Зенит" стал чемпионом СССР. И в том же 1985 г. он в Кубке чемпионов продул финской полудворовой команде "Куусюси" со счётом 4:1. Похоже, недалеко ушла наша сборная от Зенита тех времён.
264088431
Позорище!
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