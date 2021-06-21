После первого тайма игры с Данией Россия спустилась на последнее место в группе

Сборная России ушла на перерыв после первого тайма игры с Данией проигрывая 0–1. Если итоги матча не изменятся, Евро-2020 для россиян закончен.

Гол в ворота России забил полузащитник Миккель Дамсгор на 38 минуте. 20-летний датчанин — первый игрок, родившийся в 21 веке, которому удалось забить на чемпионате Европы.

Второй тайм также начался для россиян печально — на 60-й минуте усилиями Юсуфа Пульсена счет стал 0:2

Россия сохраняет шанс на выход в плей-офф при условии, что матч с Данией закончится ничьей. Важно и то, чем закончился матч Финляндии с Бельгией. Пока там по нулям.