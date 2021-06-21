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Газ с начала июля может подорожать на три процента

С 1 июля цены на газ, как для промышленников, так и для населения, могут подняться на три процента. Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы опубликован на портале правовой информации.

Из текста следует, что повышение цены коснется газа, добываемого «Газпромом» и аффилированными с ним компаниями. Сейчас проект приказа проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Оптовые цены на газ учитываются при формировании цен на газ для потребителей. Самая низкая цена на газ «Газпрома» — 2,769 тыс. руб. за тыс. куб. м — установлена для потребителей ЯНАО. Самая высокая будет действовать для регионов Кавказа — 5,155 тыс. руб. за тыс. куб. м. Для Санкт-Петербурга цена установлена на уровне 4,871 тыс. руб. за тыс. куб. м.

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Комментарии (5)

Nafanka
Кто бы мог подумать, что французская комедия "Мания величия" с Луи де Фюнесом в главной роли через 50 лет будет такой актуальной на территории СССР?! ))) Оттуда как из "Иван Васильевича" можно брать актуальные цитаты... )))
Nafanka
ШО?! Опять кому-то не хватает на жизнь... за границей?! А особняк в Репино в сторону Ленинского в заповедном лесу, который виден аж на Гугель картах Миллер уже достроил или так денеХ и не хватает?! )))
Danik
Газпрёму надо как-то поддерживать в это тяжелое время мировой футбол в лице Чемпионата Европы и Лиги Чемпионов.
Многочисленные футбольные, волейбольные, баскетбольные клубы требуют дополнительных вложений.
Свои зарплаты тоже ведь не урежешь не поймут. Они должны расти.
Второй небоскреб надо как-то проектировать, да и первый пока пустой стоит. Только картинки красивые про него рисуют.
Ну а россияне, пенсионеры могут тут подсобить газовому гиганту и внести свою лепту в это святое дело!
И выборы тут ничего не дадут!
Уже сейчас ясно кто будет у руля страны лет дцать!
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