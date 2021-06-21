Газ с начала июля может подорожать на три процента

С 1 июля цены на газ, как для промышленников, так и для населения, могут подняться на три процента. Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы опубликован на портале правовой информации.

Из текста следует, что повышение цены коснется газа, добываемого «Газпромом» и аффилированными с ним компаниями. Сейчас проект приказа проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Оптовые цены на газ учитываются при формировании цен на газ для потребителей. Самая низкая цена на газ «Газпрома» — 2,769 тыс. руб. за тыс. куб. м — установлена для потребителей ЯНАО. Самая высокая будет действовать для регионов Кавказа — 5,155 тыс. руб. за тыс. куб. м. Для Санкт-Петербурга цена установлена на уровне 4,871 тыс. руб. за тыс. куб. м.

