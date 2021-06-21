Директор НИИ фтизиопульмонологии: «Врачи не должны рвать рубашку и рассказывать детали иммунологических исследований»

Россияне, которые сомневаются насчет прививки, должны исполнять рекомендации Минздрава, а не ждать от врачей разъяснений. Такое мнение высказал 21 июня в эфире телеканала «Санкт-Петербург» директор ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Петр Яблонский.

Ведущая попросила эксперта прокомментировать, какой тест на антитела лучше выбрать, а также является ли их уровень тем же самым, что иммунный ответ.

«Я не очень даже понимаю, зачем сегодня врачи должны рвать рубашку и рассказывать детали иммунологических исследований, которые проводятся. Во-первых, их не поймут, во-вторых, это не дело пяти минут эфира. Это дело порой всей жизни человека», — заявил Яблонский.