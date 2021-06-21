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Директор НИИ фтизиопульмонологии: «Врачи не должны рвать рубашку и рассказывать детали иммунологических исследований»

Директор ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Петр Яблонский высказался об отношениях врачей и пациентов 21 июня 2021 г.

Россияне, которые сомневаются насчет прививки, должны исполнять рекомендации Минздрава, а не ждать от врачей разъяснений. Такое мнение высказал 21 июня в эфире телеканала «Санкт-Петербург» директор ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Петр Яблонский.

Ведущая попросила эксперта прокомментировать, какой тест на антитела лучше выбрать, а также является ли их уровень тем же самым, что иммунный ответ.

«Я не очень даже понимаю, зачем сегодня врачи должны рвать рубашку и рассказывать детали иммунологических исследований, которые проводятся. Во-первых, их не поймут, во-вторых, это не дело пяти минут эфира. Это дело порой всей жизни человека», — заявил Яблонский.

По его словам, принимая решение о вакцинации, следует опираться на мнение врача и рекомендации Минздрава. «Те рекомендации, которые выходят из-под пера нашего министерства и министра, это рекомендации, которые прошли горнило испытаний, дискуссий. И это, безусловно, окончательные рекомендации, которые являются лучшими в мире. Их надо исполнять», — заключил он.

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Комментарии (6)

260659631
а потом удивляются почему из посылают по известному адресу
AndrewBarsik
Благодаря таким хамским ответам никто в России не верит никому, в том числе врачам. А уж рекомендациям Минздрава в особенности.
Mickey
Лучшие в мире. С непредсказуемой траекторией
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