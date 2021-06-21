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Черчесов назвал состав на решающую игру сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился со стартовым составом на решающую игру Евро-2020 против Дании. Игра пройдет 21 июня в Копенгагене, начало в 22:00.

Стартовый состав сборной России: Сафонов, Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Кузяев, Оздоев, Зобнин, Миранчук, Головин, Дзюба.

Главный судья встречи — Клеман Тюрпен из Франции. Помогать ему будут соотечественники: ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.

Напомним, в группе B, помимо россиян и датчан, выступают национальные команды Бельгии и Финляндии. Они сыграют в Петербурге.

Для выхода в плей-офф России нужно не проиграть в матче с Данией.

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Комментарии (2)

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