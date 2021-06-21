По информации нашего издания, потасовка произошла у дома 24 на улице Чапаева. Как видно в ролике, двое молодых людей переходили проезжую часть по пешеходному переходу, когда прямо перед ними промчался чёрный BMW. Последний перед «зеброй» не притормозил. Тогда один из пешеходов подбежал к проезжающей мимо них машине и дотронулся до неё рукой.

Судя по кадрам, водитель чёрного BMW воспринял его действия, как своеобразную пощёчину: он вышел из своего автомобиля и направился в сторону приятелей.

«Он несся с большой скоростью. Сначала именно на нас, но буквально в метрах двадцати резко свернул ближе к тротуару. Я выставил руку, но не сбил зеркало, оно просто сложилось. Он вышел, начал угрожать: «Ты знаешь, кто я? Ты нарвался на неприятности. Иди, ходи и оглядывайся». Мы с другом ему говорили, что он не прав и хотели вызвать ГИБДД», — рассказал «Фонтанке» один из участников конфликта, пешеход по имени Олег.

Камера уличного наблюдения сняла, что угрозами со стороны автомобилиста всё не ограничилось. Сначала он толкнул Олега (на видео — в белой майке), затем ударил кулаком в область живота. Досталось и его приятелю, которого водитель потаскал за руку. После этого агрессор удалился в свою машину. Его походку победителя избитые приятели снимали на смартфон.

В ГИБДД никто из них так и не позвонил, в полицию молодые люди обращаться не стали, отметил собеседник «Фонтанки».