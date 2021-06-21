Дорожный конфликт между двумя пешеходами и водителем чёрного BMW сняла камера уличного наблюдения в Петроградском районе Петербурга. Видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки» вечером 21 июня.
По информации нашего издания, потасовка произошла у дома 24 на улице Чапаева. Как видно в ролике, двое молодых людей переходили проезжую часть по пешеходному переходу, когда прямо перед ними промчался чёрный BMW. Последний перед «зеброй» не притормозил. Тогда один из пешеходов подбежал к проезжающей мимо них машине и дотронулся до неё рукой.
Судя по кадрам, водитель чёрного BMW воспринял его действия, как своеобразную пощёчину: он вышел из своего автомобиля и направился в сторону приятелей.
«Он несся с большой скоростью. Сначала именно на нас, но буквально в метрах двадцати резко свернул ближе к тротуару. Я выставил руку, но не сбил зеркало, оно просто сложилось. Он вышел, начал угрожать: «Ты знаешь, кто я? Ты нарвался на неприятности. Иди, ходи и оглядывайся». Мы с другом ему говорили, что он не прав и хотели вызвать ГИБДД», — рассказал «Фонтанке» один из участников конфликта, пешеход по имени Олег.
Камера уличного наблюдения сняла, что угрозами со стороны автомобилиста всё не ограничилось. Сначала он толкнул Олега (на видео — в белой майке), затем ударил кулаком в область живота. Досталось и его приятелю, которого водитель потаскал за руку. После этого агрессор удалился в свою машину. Его походку победителя избитые приятели снимали на смартфон.
В ГИБДД никто из них так и не позвонил, в полицию молодые люди обращаться не стали, отметил собеседник «Фонтанки».
Олег также рассказал, что чёрный BMW, оставленный на дороге во время конфликта, мешал проезду общественного транспорта по улице Чапаева. Об этом очевидцы также пишут в группе «Неизданное. ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
Помимо этого, в опубликованном посте говорится, что водитель, ставший участником конфликта, якобы владеет машиной всего пару месяцев, а автомобиль зарегистрирован на петербургскую компанию. Её деятельность, согласно данным СПАРКа, связана с правом, поисковикам она больше известна как коллекторская компания.
По информации «Фонтанки», последним владельцем чёрного BMW с госномерами, указанными в посте, была 58-летняя женщина. Дозвониться до неё не удалось.