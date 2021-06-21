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В сентябре в Шушарах откроется взрослая поликлиника с женской консультацией. Действующая станет полностью детской

В сентябре в Шушарах должны открыть взрослую поликлинику с женской консультацией. Она возводится за счет инвестора — СК «Дальпитерстрой», а по окончанию строительства будет выкуплена городом.

Фото: предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой»
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В субботу, 19 июня, ход строительства поликлиники проинспектировал губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Микрорайон быстро застраивается, а мощностей действующей поликлиники не хватает. Новую откроем уже в начале осени», — заявил он. Также он рассказал, что действующую сейчас поликлинику в Шушарах планируется сделать полностью детской.

Поликлиника с консультацией занимают первый и второй этажи 13-этажного жилого дома на 209 квартир, который расположен на Валдайской улице. Общая площадь поликлинического комплекса — 5 000 кв. м. В пристроенном здании разместится рентгенологическое отделение. Вход в жилую часть дома отделен от входов в помещения поликлиники. За сутки поликлиника сможет принимать 650 человек, женская консультация — 150.

В течение ближайших месяцев здание будет оснащено современным лечебным и диагностическим оборудованием, а штат поликлиники укомплектуют медперсоналом.

Помимо рентгенологического отделения с кабинетами флюорографии, рентгенологии и маммографии, в поликлинике будет работать инфекционное отделение с отдельным входом. Также предусмотрено размещение дневного стационара, кабинетов неотложной помощи и диагностики (ЭКГ, УЗИ), хирургического отделения и перевязочной. Кроме того, в поликлинике будут функционировать два стоматологических кабинета. В терапевтическом отделении будут вести прием специалисты различных профилей: оториноларинголог, уролог, ревматолог, невролог, хирург, гастроэнтеролог, пульмонолог и другие.

Фото: предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой»

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