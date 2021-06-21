После аварии во Всеволожском районе Ленобласти помощь медиков понадобилась четверым. Об этом 21 июня сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.



По предварительной информации, авария в поселке Кузьмоловский произошла около 17 часов. Столкнулись два легковых автомобиля — «Рено» и «Митсубиши». Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, третьим участником ДТП стало маршрутное такси К-205 (ст. метро «Проспект Просвещения» — Лехтуси). На записи видно, что маршрутка лишилась бампера и ее откинуло на середину дороги.