FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +32
73.20р86.89р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
0
Печать

Четверо человек пострадали в аварии с маршруткой под Петербургом

После аварии во Всеволожском районе Ленобласти помощь медиков понадобилась четверым. Об этом 21 июня сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По предварительной информации, авария в поселке Кузьмоловский произошла около 17 часов. Столкнулись два легковых автомобиля — «Рено» и «Митсубиши». Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, третьим участником ДТП стало маршрутное такси К-205 (ст. метро «Проспект Просвещения» — Лехтуси). На записи видно, что маршрутка лишилась бампера и ее откинуло на середину дороги.

По данным 47news, серьезнее всего пострадал 75-летний водитель «Митсубиши». Помощь также потребовалась трем пассажирам из «Рено» — одному взрослому и двоим детям.

Как позже сообщили в ГУ МВД России, сотрудники ГАИ проводят проверку по факту аварии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний