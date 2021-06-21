В Бельгии спустя месяц нашли беглого вооружённого солдата, объявившего вендетту вирусологу. Военный был мёртв

Беглый солдат Юргенс Конингс, которого полиция искала в национальном парке Бельгии в течение месяца, найден мёртвым. По предварительным данным, он совершил суицид. Об этом 21 января сообщает Brussels Times.

17 мая военный инструктор по стрельбе Конингс сбежал из казармы в Леопольдсбурге, взяв с собой пулемёт, пистолеты и четыре противотанковых гранатомёта. Его машину обнаружили на следующий день, но его самого с тех пор не видели. Мужчина также оставил две записки — для полиции и для своей жены, в которых он заявил о своем намерении убить главного вирусолога страны Марка Ван Ранста. Из-за угроз последнего поселили в конспиративную квартиру, где он находился всё это время. Конингс заявил, что не хочет жить в обществе, где «политическая элита и вирусологи отняли у нас всё», и требовал отменить санитарно-эпидемиологические ограничения.