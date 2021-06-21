В Бельгии спустя месяц нашли беглого вооружённого солдата, объявившего вендетту вирусологу. Военный был мёртв

Беглый солдат Юргенс Конингс, которого полиция искала в национальном парке Бельгии в течение месяца, найден мёртвым. По предварительным данным, он совершил суицид. Об этом 21 января сообщает Brussels Times.
17 мая военный инструктор по стрельбе Конингс сбежал из казармы в Леопольдсбурге, взяв с собой пулемёт, пистолеты и четыре противотанковых гранатомёта. Его машину обнаружили на следующий день, но его самого с тех пор не видели. Мужчина также оставил две записки — для полиции и для своей жены, в которых он заявил о своем намерении убить главного вирусолога страны Марка Ван Ранста. Из-за угроз последнего поселили в конспиративную квартиру, где он находился всё это время. Конингс заявил, что не хочет жить в обществе, где «политическая элита и вирусологи отняли у нас всё», и требовал отменить санитарно-эпидемиологические ограничения.
Для поимки Конингса были организованы массовые поиски, национальный парк, где он прятался, прочёсывали на земле и мониторили с воздуха. Бельгийскую полицию сопровождали войска, материально-техническую поддержку оказали также вооруженные силы Германии и Нидерландов, границы которых находятся очень близко к этому району. За всё это время, кроме машины, было обнаружено только одно место привала.
После исчезновения выяснилось, что Конингс был одним из многих солдат в списке правых экстремистов, который ведется военной разведкой. Он также был классифицирован как опасный человек с точки зрения терроризма. Властям еще предстоит ответить на вопрос, как человеку, находящемуся в списке наблюдения за террористами, был предоставлен доступ к оружейному складу.
Как пишет Brussels TImes, тело случайно обнаружил мэр города Маасейк Йохан Толленаере, когда ехал на велосипеде. Информационное агентство Belga сообщает, что труп из-за запаха заметил охотник. Родственники Конингса в версию о самоубийстве не верят.
После побега военного в Facebook появилась группа поддержки «Я люблю Юргена Конингса», привлёкшая ультраправых националистов и противников антикоронавирусных мер. Она набрала 50 тысяч участников, прежде чем её заблокировали.