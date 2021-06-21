В зоопарке Сент-Луиса в США посетители обратили внимание на необычного пингвина в ботинках. Смотритель объяснил, что их изготовили специально для пожилой птицы, страдающей от артрита.



На лапах пингвина Энрике образуются мозоли — ему наносят крем, чтобы справляться с болью, но когда он идет в воду, то вся мазь смывается. Для Энрике сшили специальную обувь из ткани, в которой он может даже плавать. «Ботинки» крепятся на крючки, на ночь обувь снимают.