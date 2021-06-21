В зоопарке Сент-Луиса в США посетители обратили внимание на необычного пингвина в ботинках. Смотритель объяснил, что их изготовили специально для пожилой птицы, страдающей от артрита.
На лапах пингвина Энрике образуются мозоли — ему наносят крем, чтобы справляться с болью, но когда он идет в воду, то вся мазь смывается. Для Энрике сшили специальную обувь из ткани, в которой он может даже плавать. «Ботинки» крепятся на крючки, на ночь обувь снимают.
«Он довольно спокойная птица. Мы надели обувь и поставили его на землю, чтобы посмотреть, что произойдет. Сначала он сделал несколько больших шагов, а затем ушёл. Думаю, он не возражал», — пояснил штатный ветеринар зоопарка Джимми Джонсон.
Пингвину Энрике не менее 30 лет, в зоопарк Сент-Луиса он приехал в 2016 году. В дикой природе средняя продолжительность жизни составляет около 10 лет.