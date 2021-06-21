Россия погрузится в минуту молчания в день 80-летней годовщины начала Великой Отечественной войны

Минута молчания будет объявлена по всей России 22 июня. Памятная акция начнется в 12:15 по московскому времени. В эти минуты 80 лет назад жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашисткой Германии.



Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. День официально объявлен Днем памяти и скорби, завтра будут запрещены все развлекательные передачи на телевидении. Ежегодное проведение в этот день общероссийской минуты молчания закреплено в федеральном законе от 2020 года.

