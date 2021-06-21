FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +32
72.22р85.99р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Россия погрузится в минуту молчания в день 80-летней годовщины начала Великой Отечественной войны

Минута молчания будет объявлена по всей России 22 июня. Памятная акция начнется в 12:15 по московскому времени. В эти минуты 80 лет назад жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашисткой Германии.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. День официально объявлен Днем памяти и скорби, завтра будут запрещены все развлекательные передачи на телевидении. Ежегодное проведение в этот день общероссийской минуты молчания закреплено в федеральном законе от 2020 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Otkating
— Думаю, можно вернуть эти самые свободные выборы губернаторов из кого попало...

— Тогда и Президента тоже можно будет выбирать?!

— Нет.

- Рано.
Президента будем назначать...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний