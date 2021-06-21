«Это геноцид, фашизм и эвтаназия»: как антипрививочники стали ядром сомнительного политического движения

Фото: Влад Некрасов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







В публичное поле маргинальных антипрививочников вывели продолжатели дела Светланы Лады-Русь (она же Пеунова). В воскресном интернет-митинге «Нет прививочному террору» профессиональные агитаторы наравне с простыми людьми пересказывали «истории знакомых и коллег о высокой температуре и инсультах после вакцинации». Трансляцию посмотрели частично и полностью 157 218 раз.

Организаторами антипрививочного митинга стали называющая себя международной общественной организацией «Независимая ассоциация врачей» (НАВ) и связанный с ней Общенародный Союз Возрождения России (ОСВР). Он был создан в конце декабря 2019 года, когда в Ухани разгорался коронавирус. Хоть на сайте союза напрямую не сказано, но его лидером является широко известная в Самаре Светлана Лада-Русь (Пеунова). Она возглавляла местный Центр народной медицины «Путь к Солнцу», «Академию развития Светланы Пеуновой» и собственную политическую партию «Воля», которую суд ликвидировал в 2016 году за экстремистскую деятельность. Лада-Русь не раз пыталась попасть на региональный и федеральный уровни исполнительной и законодательной власти, в том числе через выборы мэра Москвы и президента. Однако результатом ее активности стали международный и федеральный розыск, заочный арест по обвинению в мошенничестве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На сайте ОСВР висит баннер, ведущий на свежесозданный личный сайт Светланы Лады-Русь.



Онлайн-митинг 20 июня начался с песни со словами «Чудо-юдо по мосту вновь идёт — Просыпайся, богатырский народ!». Если верить Интернету, автором этих строк является все та же Пеунова. Возможно, она сама и исполнила произведение. Соведущие разбавляли выступления врачей-антипрививочников агитками-двустишиями вроде: «Принудить к вакцинации Проценко призвал. /Легко угадать, как он совесть продал».

«Давайте назовем вещи своими именами. Это никакая не вакцинация. Это называется эвтаназия, когда медицинскими опытами принудительно нам укорачивают жизнь и приводят нас к смерти. Вакцинирование не испытанным препаратом, а этот препарат все-таки не прошел должные клинические испытания, они должны были исследовать [его] от 5 до 15 лет, провести испытания на животных. Они этого ничего не сделали и сразу перешли к испытаниям на людях, а при этом говорят, что это все эффективно», — начала свое слово активная представительница НАВ, невролог Алина Лушавина. В феврале она вместе с коллегой из Петербурга терапевтом Валерией Орловой (она на митинге не выступала) штурмовала посвященное прививкам заседание вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой и общественной палаты Татарстана. Как писали СМИ, женщины задавали провокационные вопросы, а Орлова предложила замглавы регионального Роспотребнадзора Любови Авдониной поклясться на Конституции, что к прививкам никого не принуждают.

«Страна, на укол не соглашайся, за права объединяйся», — чеканили ведущие в перебивке между докладчиками, как будто между номерами на школьном празднике. Второй стала врач общей практики, гомеопат из Новосибирска Светлана Герасенко. У нее есть высшее медицинское образование, диплом по специальности «Общая врачебная практика» (семейная медицина) и опыт работы в государственных клиниках. На «митинге» она назвала себя семейным и практикующим врачом и рассказала о неожиданных последствиях вакцинации из личной практики.

«В ответ на вакцинацию у каждого, кого я знаю, возникает нарушение мышления, а люди, которые получили даже одну дозу вакцины, уже через неделю жаловались на то, что их мозг стал вялым, ленивым, что они уже не могут читать ту интеллектуальную литературу, которую раньше читали, усваивать эту информацию. Могут лишь смотреть тупые сериалы на ТНТ, и только этим они хотят заниматься. Это интеллектуалы, которые до этого славились своей многозадачностью», — заключила Герасенко. Но надо понимать специфику и круг ее пациентов. Она работает в частном гомеопатическом медцентре, за один прием берет несколько десятков тысяч рублей, а в прейскуранте, судя по данным сайта, есть «лечение острого случая по телефону».



В перерыве ведущий напомнил, что сейчас Россией правят люди, которые «пришли к власти в 1993 году, после цветной революции, государственного переворота по сценарию ЦРУ». Люди, которые его совершили, по информации «эксперта», получили огромные деньги от Рокфеллеров.

Следующий докладчик — Елена Кириченко — представлен как химик-генетик. Судя по доступным в сети данным, серьезный ученый. Судя по данным системы отслеживания публикаций МГУ, она соавтор трех крупных статей в российских и иностранных научных журналах, а также участник 14 докладов на крупных конференциях на вполне себе серьезные биохимические темы. Правда в этой системе нет данных о выступлениях про прививки от коронавируса. А таких выступлений Елены Кириченко на просторах Интернета предостаточно.

«Сейчас происходит сокращение населения, геноцид, в частности, нашего народа, нашей страны, — начала выпускница и сотрудница МГУ Кириченко. — Фактически эту вакцину нельзя назвать вакциной. Это самая настоящая замедленная эвтаназия». Одним словом: «У нас фашизм и лагеря. К вакцине принуждать нельзя».



Далее слово дали еще одному гомеопату, педиатру и аллергологу Елене Капустиной. Если верить Интернету, она принимает в Центре семейной медицины и гомеопатии своей коллеги Герасенко и «Клинике Надежды Кубашевой» в Москве. Капустина рассказала, как вакцина меняет геном человека, и спрогнозировала неизбежную сезонную ревакцинацию. Правда, об этом специалисты говорили уже давно. Смысл следующего выступления, автора книги «Биооружие — Прививка» Светланы Бояринцевой, довольно точно передает название книги. Цитировать нет смысла.

В этой организации — ОСВР — есть свои юристы и своя пресса, от имени которой говорила глава ИА «Если честно» Виктория Микотина, которая прошлась по Биллу Гейтсу с его чипированием, обвинив миллиардера в геноциде. Блогер Илья Журналист спел дифирамбы основательнице движения: «Не зря у такой мощной организации такой сильный и мощный лидер Светлана Лада-Русь. Я считаю, была бы она здесь с нами, такого беспредела бы не было. Если бы ей не затыкали рот липовыми, на мой взгляд, уголовными делами, то ее выступления спасли бы нацию». Происходящее все больше и больше походило на собрание секты.



Работники госкомпаний, Центрального банка РФ, нефтеперерабатывающих заводов, врачи, учителя и педагоги вузов — совершенно разные люди — рассказывали, как противились сначала ПЦР-тестированию, а теперь вакцинации. Они рассказывали истории о «муже соседки из МЧС», которого заставили вакцинироваться, о высокой температуре и госпитализации зятя после прививки, об инсультах или инфарктах вакцинированных коллег, сокрушались, что находящихся в заключении родственников, скорее всего, привьют принудительно.

При этом простые антипрививочники «из народа» радовались, что не одиноки в своем страхе, а в подтверждение своей правоты делились судебным опытом. Одни, как ведущий инженер неназванного «Центрального бюро» Наталья Паняева, проигрывали суд по обязательному ПЦР, другие выигрывали дела о незаконном увольнении за свои антипрививочные взгляды, как действующий кардиолог Областного центра медицинской реабилитации из Оренбургской области Наталия Ионова. С конца мая — после решения суда — она снова дежурит в государственном учреждении.



Ни один из ресурсов ОСВР и НАВ до сих пор не заблокирован, хотя начал работу далеко не вчера. Более того, в апреле такие «врачи» провели в Петербурге оффлайн-конференцию, где рассказывали, что смертность в 2020 году была ниже, чем в 2019-м, повальная вакцинация может привести к созданию «нового, генно-модифицированного человека», а Рокфеллеры не случайно «стали спонсорами Гитлера во Второй мировой войне».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

