Россияне смогут участвовать в обсуждении новых справочников цен для ремонта по ОСАГО

Новые версии ценовых справочников ОСАГО, определяющих среднюю стоимость запчастей, материалов и работ при ремонте транспортного средства по страховой, перед принятием будут проходить общественное обсуждение. Об этом 21 июня сообщает Центробанк Российской Федерации.



ЦБ РФ обновил Единую методику определения расходов на ремонт поврежденного транспортного средства по договору ОСАГО. Документ устанавливает новый порядок утверждения справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часов работ. Цены теперь будут рассчитываться для каждого субъекта РФ, а актуализировать их будут раз в три месяца, а не раз в полгода. Перед утверждением очередная версия справочников будет проходить общественное обсуждение на сайте профессионального объединения страховщиков, и высказывать замечания и предложения по предложенной средней стоимости сможет неограниченный круг лиц.