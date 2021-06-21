«Взрослый самец по имени Плай Бунчуай унюхал пищу и ворвался в дом в Хуахине, на юге Таиланда, в воскресенье в 2 часа ночи. Рачадаван Пхунгпрасоппорн и ее муж проснулись от шума и бросились на кухню, чтобы посмотреть, что случилось. Они были потрясены, увидев слона с огромными бивнями, роющегося в шкафу своим длинным хоботом», — пишет 21 июня Daily Mail.

«Приходи каждый день», — подписала хозяйка дома фотографии животного, которое выглядывает из проделанного «окна». По словам Пхунгпрасоппорн, стоимость ущерба составила около 50 тысяч батов (117 тысяч рублей)

Хулиганн Плай Бунчуай прославился на всю округу, по словам местных жителей, он доставляет немало хлопот.

Офицер охраны природы Супанья Ченгсута объяснил инцидент тем, что слон почувствовал запах еды и захотел ее съесть. И дело не в том, что в джунглях нет еды — её там много. Поведение некоторых слонов меняется из-за близкого соседства с человеком.

«Привычки слонов в еде также изменились теперь, когда они все больше контактируют с людьми, они начали любить пищу, которую едят люди», — сказал Ченгсута. Он допускает также, что из леса в сторону поселений слон вышел, спасаясь от охотников.