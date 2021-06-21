Газ в США и Европе подорожал в два раза из-за аномальной жары

Цены на природный газ в США и Европе в начале лета выросли в два раза по сравнению с тем же периодом 2020 года. Избыток предложения, сформировавшийся в пандемический год, испарился. Теперь у жителей регионов вырастут счета за коммунальные услуги и производственные расходы.
Как пишет 21 июня The Wall Street Journal, цена фьючерса на природный газ в США выросла на 96% к прошлому году, до $ 3,125 за миллион BTU (британских тепловых единиц), и оказалась на уровне начала лета 2017 года. Синоптики обещают США жаркое лето, а аналитики убеждены, что за ростом расходов на кондиционирование последует дальнейшее повышение цен перед отопительным сезоном.
Голландские фьючерсы на газ, определяющие цену в Западной Европе, за последний год выросли более чем вдвое, до многолетних максимумов. В Азии цены импортируемого сжиженного природного газа выросли более чем в пять раз по отношению к июню прошлого года. На фоне этого в мире 11-й месяц подряд падает добыча газа, а запасы в хранилищах на 16% ниже, чем год назад, и на 5% ниже, чем в среднем за пять лет.
Россия строит «Северный поток-2» — две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, соединяющие побережье страны через Балтийское море с Германией. Предполагается, что транзит газа через трубопровод позволит снизить цены на газ.