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Газ в США и Европе подорожал в два раза из-за аномальной жары

Цены на природный газ в США и Европе в начале лета выросли в два раза по сравнению с тем же периодом 2020 года. Избыток предложения, сформировавшийся в пандемический год, испарился. Теперь у жителей регионов вырастут счета за коммунальные услуги и производственные расходы.

Как пишет 21 июня The Wall Street Journal, цена фьючерса на природный газ в США выросла на 96% к прошлому году, до $ 3,125 за миллион BTU (британских тепловых единиц), и оказалась на уровне начала лета 2017 года. Синоптики обещают США жаркое лето, а аналитики убеждены, что за ростом расходов на кондиционирование последует дальнейшее повышение цен перед отопительным сезоном.

Голландские фьючерсы на газ, определяющие цену в Западной Европе, за последний год выросли более чем вдвое, до многолетних максимумов. В Азии цены импортируемого сжиженного природного газа выросли более чем в пять раз по отношению к июню прошлого года. На фоне этого в мире 11-й месяц подряд падает добыча газа, а запасы в хранилищах на 16% ниже, чем год назад, и на 5% ниже, чем в среднем за пять лет.

Россия строит «Северный поток-2» — две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, соединяющие побережье страны через Балтийское море с Германией. Предполагается, что транзит газа через трубопровод позволит снизить цены на газ.

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Комментарии (10)

Obseerv
Газ и нефть дорожают - курс рубля падает...Занавес!
hedgehog_
газпрём наверное страдает от недополученной прибыли
Hans-Christian
С какой это стати у потребителей в Западной Европе и США вырастут счета в два раза?
В РФ такой сценарий вполне возможен, даже без объективных предпосылок. Сейчас, например, в три раза выросли цены на строительную древесину - просто вот так, без объективной причины.

Журналисты Фонтанки вообще сами читают, что публикуют? Это уже похоже на программу с Прокопенко (Военная тайна и др.), где он, брызжа слюной, с упоминанием говорит, что, якобы, на Западе люди еле-еле концы с концами сводят. Ага.
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