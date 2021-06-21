Газ в США и Европе подорожал в два раза из-за аномальной жары

Цены на природный газ в США и Европе в начале лета выросли в два раза по сравнению с тем же периодом 2020 года. Избыток предложения, сформировавшийся в пандемический год, испарился. Теперь у жителей регионов вырастут счета за коммунальные услуги и производственные расходы.



Как пишет 21 июня The Wall Street Journal, цена фьючерса на природный газ в США выросла на 96% к прошлому году, до $ 3,125 за миллион BTU (британских тепловых единиц), и оказалась на уровне начала лета 2017 года. Синоптики обещают США жаркое лето, а аналитики убеждены, что за ростом расходов на кондиционирование последует дальнейшее повышение цен перед отопительным сезоном.