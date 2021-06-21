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Умер петербургский журналист Александр Кузьмин

Петербургский спортивный журналист Александр Кузьмин ушёл из жизни в возрасте 53 лет. Как написал в «Фейсбуке» его коллега Кирилл Легков, смерть наступила из-за коронавируса.

Александр Кузьмин родился и вырос в Москве, с детства увлекался спортом. В 1991 году начал работать в газете «Спорт-Экспресс». С 1995 года стал собственным корреспондентом издания в Петербурге.

Позже журналист работал в журнале «90 минут», газете «Спорт день за днем», а также в спортивной редакции Пятого канала и на радиостанции «Спорт FM». Публиковался также на сайте «Фонтанка.ру». Написал множество книг о спорте.

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Комментарии (5)

Сергей Кириллов
Светлая память. Настоящий профессионал с большой буквы.
W Bons
в мае книжку свою о баскете в спорткомитете рекламировал , большой добродушный человек , Зенит любил искренней любовью , ушёл хранитель спортивных событий Ленинграда ...
zelf
Блин... Саня, как же так? Помню офис на Севастьянова в "Туристе"...
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