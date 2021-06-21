Умер петербургский журналист Александр Кузьмин

Петербургский спортивный журналист Александр Кузьмин ушёл из жизни в возрасте 53 лет. Как написал в «Фейсбуке» его коллега Кирилл Легков, смерть наступила из-за коронавируса.



Александр Кузьмин родился и вырос в Москве, с детства увлекался спортом. В 1991 году начал работать в газете «Спорт-Экспресс». С 1995 года стал собственным корреспондентом издания в Петербурге.

Позже журналист работал в журнале «90 минут», газете «Спорт день за днем», а также в спортивной редакции Пятого канала и на радиостанции «Спорт FM». Публиковался также на сайте «Фонтанка.ру». Написал множество книг о спорте.