Оставим сметану для салатов: почему не стоит лечиться народными средствами от солнечных ожогов

Что ни в коем случае нельзя делать после экстремального загара, «Фонтанка» спросила совета у «Доктора Питера».
Как избежать солнечных ожогов?
С 12.00 до 16.00, когда солнечные лучи, падая под прямым углом, имеют самое жесткое излучение ультрафиолета, надо уходить в тень. Это самое лучшее профилактическое средство против ожога, предупреждают врачи. Впрочем, получить солнечный можно не только на открытом солнце, но и будучи в тени, где остается порядка 40 процентов ультрафиолетовых лучей.
Кому лучше вообще не попадать под лучи безжалостного светила?
Светлокожим и рыжеволосым людям на солнце рекомендуется вообще не выходить. Кожа у них наиболее чувствительная и нежная, может обгореть за несколько минут. Есть риск получить смертельно опасную злокачественную меланому. Врачи предупреждают, что людям с проблемами щитовидной железы или перенесшим онкологические заболевания солнце также противопоказано.
Ограничить пребывание на солнце следует детям до 5 лет. Недавние исследования американских и европейских ученых показали, что солнечные ожоги, полученные в младенческом возрасте, в несколько раз увеличивают риск развития меланомы.
При необходимости все-таки прогуляться в самый яркий период надо использовать фотозащитные кремы с уровнем защиты SPF30 или SPF 40. Заодно стоит проверить всю уходовую косметику: не приведет ли ее применение к фотодерматозу?
Какие ожоги от солнечных лучей чаще всего получают горожане?
В основном петербуржцы страдают от солнечных ожогов 1-й и 2-й степени. Симптомы — сильное покраснение кожи, тошнота, температура, озноб. И самое опасное — образование волдырей с прозрачным содержимым, после их вскрытия на коже могут появиться гнойные очаги. А тут и до заражения недалеко.
Если все-таки солнечный ожог случился, чего ни в коем случае делать нельзя?
Категорически нельзя мазать обожженную кожу кефиром, растительным маслом, сметаной, вазелином, глицерином, всем, что содержит жир: он мешает лишнему теплу покинуть ткани. Ожог станет еще глубже, может развиться инфекция.
— Кислота молочных продуктов поражает воспаленную кожу, особенно учитывая, что в них теперь добавляют всякие пищевые добавки. Это просто каменный век! Мажутся йогуртом, гусиным жиром, водкой, подсолнечным маслом и тертой картошкой, — сообщил врач-дерматолог Петр Меренков. — Некоторые вообще умудряются залезать в горячую ванну, считая, что таким образом «смоют» загар. Но они только усугубляют собственное состояние. Начинается отек мягких тканей.
Главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Ольга Жукова в беседе с «РИА Новости» предостерегла от использования кефира и сметаны при солнечных ожогах.
Как пояснила специалист, в кефире содержится кефирный грибок, способный вызвать бактериальную инфекцию кожи, а в сметане высок процент содержания жира, а при нанесении жира на обожженный участок происходит усиление ожога.
Жукова добавила, что при лечении солнечных ожогов также нельзя использовать спиртосодержащие средства, поскольку они дополнительно сушат кожу, тем самым нанося ей дополнительные травмы. Кроме того, обгоревший участок на теле нельзя мыть мылом и мазать слишком жирными кремами.
Если запретили мазаться сметаной, то как же тогда лечиться?
В ожоговом центре Областной клинической больницы говорят, что в любом случае (даже если ожог кажется не очень страшным) нужно обратиться к врачу. А Ольга Жукова советует: чтобы смягчить симптомы до приема, стоит делать прохладные примочки: основным принципом при лечении ожогов является охлаждение. Только не льдом!
По словам врачей, в зоне солнечного поражения чаще всего молодые девушки, любительницы «шоколадного загара». Их привозят в больницы с ожогами до 50–60 процентов тела.