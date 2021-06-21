Оставим сметану для салатов: почему не стоит лечиться народными средствами от солнечных ожогов

Светлокожим и рыжеволосым людям на солнце рекомендуется вообще не выходить. Кожа у них наиболее чувствительная и нежная, может обгореть за несколько минут. Есть риск получить смер­тельно опасную злокачественную меланому. Врачи предупреждают, что людям с проблемами щитовидной железы или перенесшим онкологические заболевания солнце также противопоказано.

Ограничить пребывание на солнце следует детям до 5 лет. Недавние исследования американских и европейских ученых показали, что солнечные ожоги, полученные в младенческом возрасте, в несколько раз увеличивают риск развития меланомы.



При необходимости все-таки прогуляться в самый яркий период надо использовать фотозащитные кремы с уровнем защиты SPF30 или SPF 40. Заодно стоит проверить всю уходовую косметику: не приведет ли ее применение к фотодерматозу?

