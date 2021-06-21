В Янино создают детский футбольный клуб. Занятия будут вести экс-игроки «Зенита»

С инициативой создать футбольный клуб выступили застройщик квартала «Янила» — ГК «Ленстройтрест», а также бывший капитан «Зенита», а сейчас вице-президент Федерации футбола Ленинградской области, депутат областного Законодательного собрания Алексей Игонин. Официальное открытие клуба состоялось в минувшие выходные.

Футбольный клуб разместится на площадке общеобразовательной школы, которая сейчас строится ГК «Ленстройтрест» в микрорайоне Янино. Ввести ее в эксплуатацию планируется в 4-м квартале 2021 года, а до этого тренировки будут проходить на новом муниципальном стадионе, расположенном при въезде на Голландскую улицу.

Набор детей в группы начнется с 1 июля, всего будет 4 группы по 15 человек от 3 до 8 лет, причем записаться могут и мальчики, и девочки. Тренировки начнутся с 1 сентября 2021 года, для жителей квартала «Янила» занятия будут бесплатными.

Занятия будут вести экс-игроки «Зенита»: Борис Горовой, российский футболист, полузащитник, нападающий и тренер, бронзовый призер чемпионата страны, и Константин Лепехин, российский футболист, защитник и полузащитник, тренер, обладатель Кубка России.



«Первые пробные тренировки уже показали высокий интерес янильцев. Уверен, что открытие профессионального футбольного клуба будет очень востребовано», — считает Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест».



«Мы постараемся создать все условия для того, чтобы будущие тренировки проходили на высоком уровне, были качественными. Тогда ребята будут не просто играть в футбол, а станут сильной командой настоящей футбольной школы. Думаю, что мы можем ставить себе задачу — стать одной из лучших в Ленинградской области», — поделился Алексей Игонин, вице-президент Федерации футбола Ленинградской области, депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

