Футболисты сборной Чили устроили секс-вечеринку прямо во время Кубка Америки

Футболисты сборной Чили нарушили антикоронавирусный протокол во время проведения Кубка Америки. Как сообщает Marca, игроки устроили секс-вечеринку.
В число участников вечеринки вошли ведущие игроки сборной Чили: Артуро Видаль («Интер»), Гари Медель («Болонья»), Пабло Арангис («Универсидад де Чили»), Эдуардо Варгас («Атлетико Минейро»), Жан Менесес («Леон»), Пабло Гальдамес («Велес Сарсфилд») и Гильермо Марипан («Монако»). Они пригласили в Gran Hotel Odara, который на время турнира работает по принципу «пузыря» (не допускаются никакие люди «с улицы»), проституток.
Национальная команда Чили не тренировалась в субботу и воскресенье. Главный тренер Мартин Ласарте на фоне скандала может оставить свой пост.
Федерация футбола Чили подтвердила факт нарушения антикоронавирусного протокола, но заявила, что несанкционированным гостем был парикмахер.
«Федерация футбола Чили и тренерский штаб национальной сборной Чили признают нарушением «пузыря» делегации, участвующей в Кубке Америки, несанкционированный вход в гостиницу парикмахера, который не должен был контактировать с игроками, несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста. К участникам будут применены финансовые санкции. Сожалеем о ситуации и сообщаем, что все члены делегации сдали отрицательный тест на коронавирус в субботу, 19 июня», — говорится в заявлении на сайте федерации футбола.
Команда на Кубке Америки сыграла вничью с Аргентиной (1:1) и победила Боливию (1:0). 22-го — матч с Уругваем, 25-го — с Парагваем.