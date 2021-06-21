Футболисты сборной Чили устроили секс-вечеринку прямо во время Кубка Америки

В число участников вечеринки вошли ведущие игроки сборной Чили: Артуро Видаль («Интер»), Гари Медель («Болонья»), Пабло Арангис («Универсидад де Чили»), Эдуардо Варгас («Атлетико Минейро»), Жан Менесес («Леон»), Пабло Гальдамес («Велес Сарсфилд») и Гильермо Марипан («Монако»). Они пригласили в Gran Hotel Odara, который на время турнира работает по принципу «пузыря» (не допускаются никакие люди «с улицы»), проституток.

Футболисты сборной Чили нарушили антикоронавирусный протокол во время проведения Кубка Америки. Как сообщает Marca, игроки устроили секс-вечеринку.

Национальная команда Чили не тренировалась в субботу и воскресенье. Главный тренер Мартин Ласарте на фоне скандала может оставить свой пост.



Федерация футбола Чили подтвердила факт нарушения антикоронавирусного протокола, но заявила, что несанкционированным гостем был парикмахер.



«Федерация футбола Чили и тренерский штаб национальной сборной Чили признают нарушением «пузыря» делегации, участвующей в Кубке Америки, несанкционированный вход в гостиницу парикмахера, который не должен был контактировать с игроками, несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста. К участникам будут применены финансовые санкции. Сожалеем о ситуации и сообщаем, что все члены делегации сдали отрицательный тест на коронавирус в субботу, 19 июня», — говорится в заявлении на сайте федерации футбола.



Команда на Кубке Америки сыграла вничью с Аргентиной (1:1) и победила Боливию (1:0). 22-го — матч с Уругваем, 25-го — с Парагваем.

