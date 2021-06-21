Под Туапсе туристический автобус с детьми попал в аварию и загорелся. Есть пострадавшие

Девять человек пострадали в результате столкновения двух попутных автобусов в Краснодарском крае утром 21 июня. Транспорт перевозил детей.



Как сообщили в региональном ГУ МЧС, авария произошла на трассе Джубга — Сочи в Туапсинском районе. В экстренных службах РИА «Новости» уточнили, что причиной попутного столкновения стал отказ тормозов у одного из автобусов. Он врезался во впереди идущий и загорелся.



Пожар локализован на площади в 12 квадратных метров, в 09:49 огонь потушен. Пострадали восемь детей и водитель, пишет «Интерфакс». Собеседник агентства рассказал, что перевозка была организована пионерским лагерем «Шахтинский текстильщик». Для ребят организовали колонну из десяти автобусов. Угодивший в ДТП возвращал из лагеря 62 ребёнка.

