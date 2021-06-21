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Под Туапсе туристический автобус с детьми попал в аварию и загорелся. Есть пострадавшие

Туристический автобус с детьми загорелся под Туапсе

Девять человек пострадали в результате столкновения двух попутных автобусов в Краснодарском крае утром 21 июня. Транспорт перевозил детей.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, авария произошла на трассе Джубга — Сочи в Туапсинском районе. В экстренных службах РИА «Новости» уточнили, что причиной попутного столкновения стал отказ тормозов у одного из автобусов. Он врезался во впереди идущий и загорелся.

Пожар локализован на площади в 12 квадратных метров, в 09:49 огонь потушен. Пострадали восемь детей и водитель, пишет «Интерфакс». Собеседник агентства рассказал, что перевозка была организована пионерским лагерем «Шахтинский текстильщик». Для ребят организовали колонну из десяти автобусов. Угодивший в ДТП возвращал из лагеря 62 ребёнка.

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Комментарии (3)

мухомор
первый раз вижу, что бы указывали площадь возгорания транспортного средства. 12 квадратных метров это наверно больше половины туристического автобуса.
причина возгорания непонятна.
моторный отсек и топливный бак у автобуса находиться в задней части. если он врезается во впереди идущий, то возгорания быть не должно. что-то тут недоговаривают.
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