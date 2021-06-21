FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +32
72.22р85.99р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
3
Печать

Набор в суворовские и нахимовские училища организуют дистанционно

Вступительные испытания для суворовцев и нахимовцев в 2021 году пройдут с 1 по 15 июля

Набор в суворовские, нахимовские и президентские кадетские училища Минобороны РФ в этом году пройдёт в дистанционном режиме из-за пандемии коронавируса.

Как сообщили 21 июня в Минобороны, в 2021 году будущие воспитанники довузовских образовательных организаций, находящихся в ведении военного ведомства, пройдут вступительные испытания с 1 по 15 июля.

В Минобороны также отметили, что в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и просьбами родителей были продлены сроки предоставления документов до 10 июня. «Вступительные испытания по русскому и иностранному языку, математике, а также определение психологической готовности к обучению пройдёт в училищах в форме собеседования по видеосвязи», — уточнили в ведомстве.

По информации Минобороны, всего в этом году допущено к сдаче вступительных испытаний около 8 тысяч кандидатов.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Zdobsi
Ну да, правильно. Зачем промышленность? Даёшь всевозможные училища! А кто работать то будет? Пироги печь, машины и оборудование создавать? Нет, нам надо огромную армию с промытыми мозгами.
Yuri_SPb
Меня запишите, я в ворд оф варшипс зарегюсь))).
zlopopik
Родину потом также дистанционно защищать будут. Дронами из Америки.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний