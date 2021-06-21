Набор в суворовские и нахимовские училища организуют дистанционно

Набор в суворовские, нахимовские и президентские кадетские училища Минобороны РФ в этом году пройдёт в дистанционном режиме из-за пандемии коронавируса.



Как сообщили 21 июня в Минобороны, в 2021 году будущие воспитанники довузовских образовательных организаций, находящихся в ведении военного ведомства, пройдут вступительные испытания с 1 по 15 июля.



В Минобороны также отметили, что в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и просьбами родителей были продлены сроки предоставления документов до 10 июня. «Вступительные испытания по русскому и иностранному языку, математике, а также определение психологической готовности к обучению пройдёт в училищах в форме собеседования по видеосвязи», — уточнили в ведомстве.

