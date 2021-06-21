Туристы игнорируют запрет на купание в Ялте после потопа

Некоторые пляжи Ялты, частично расчищенные после подтопления, уже заполнились туристами, несмотря на то что специалисты пока не завершили их проверку на безопасность.



Как сообщает утром 21 июня «Интерфакс», на пляжах есть отдыхающие, хотя и не так много, как обычно. Некоторые из них не боятся заходить в мутную воду.



При этом сама вода в акватории Ялты приобрела после подтопления бурый цвет из-за смытого потоками мусора.



Ранее сообщалось, что купание в Ялте запретили 19 июня до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с проведением дезинфекции и до получения результатов лабораторного контроля качества воды и грунта. Ограничение будет действовать как минимум до 23 июня.

