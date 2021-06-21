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Туристы игнорируют запрет на купание в Ялте после потопа

В Ялте, несмотря на запрет, появились купающиеся

Некоторые пляжи Ялты, частично расчищенные после подтопления, уже заполнились туристами, несмотря на то что специалисты пока не завершили их проверку на безопасность.

Как сообщает утром 21 июня «Интерфакс», на пляжах есть отдыхающие, хотя и не так много, как обычно. Некоторые из них не боятся заходить в мутную воду.

При этом сама вода в акватории Ялты приобрела после подтопления бурый цвет из-за смытого потоками мусора.

Ранее сообщалось, что купание в Ялте запретили 19 июня до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с проведением дезинфекции и до получения результатов лабораторного контроля качества воды и грунта. Ограничение будет действовать как минимум до 23 июня.

Циклон обрушился на Крым в четверг, 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. В общей сложности подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 43 получили травмы, одна женщина числится пропавшей без вести.

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Комментарии (5)

265869937
Денег заплатили как за Мальдивы, а купаются в Ганге. До чего же неприхотливый и глупый народ.
Norge
По прогнозу дожди в крыму до 26.6 и это было в начале июня известно. Люди заплатили хорошие деньги и расстроились, у некоторых еще и машины утопли. Сейчас купаются по поговорке "кому суждено быть вакцинированным, тот не утонет".
kerkir
А какая разница? Едущий на Черноморское побережье заранее согласился купаться в фекальных водах, так что какая разница - больше или меньше, это люди отчаявшиеся, пусть плавают.
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