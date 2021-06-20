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Уэльс проиграл Италии на Евро-2020, но вышел в плей-офф

Сборная Италии 20 июня обыграла команду Уэльса в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Игра 3-го тура группы А, проходившая на стадионе в Риме, завершилась со счётом 1:0, единственный гол забил Маттео Пессина на 39-й минуте.

Сборная Италии, ранее досрочно обеспечившая себе выход в 1/8 финала, набрала в группе 9 очков и стала первой. Команда Уэльса с четырьмя очками заработала себе второе место и также вышла в плей-офф.

Третьими идут швейцарцы, уступившие сборной Уэльса, последними — турки.

Итальянцы в 1/8 финала сыграют с командой, ставшей второй в группе С. На данный момент это сборная Украины. Команда Уэльса сыграет со второй сборной группы В, где выступают россияне.

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Комментарии (3)

Yuri_SPb
По идее, мы должны обыграть Данию и выйти в 1\8 на валийцев. И их тоже обыграть. Но наша сборная
умеет удивлять.
здрасьте
без мыла
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