Уэльс проиграл Италии на Евро-2020, но вышел в плей-офф

Сборная Италии 20 июня обыграла команду Уэльса в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Игра 3-го тура группы А, проходившая на стадионе в Риме, завершилась со счётом 1:0, единственный гол забил Маттео Пессина на 39-й минуте.



Сборная Италии, ранее досрочно обеспечившая себе выход в 1/8 финала, набрала в группе 9 очков и стала первой. Команда Уэльса с четырьмя очками заработала себе второе место и также вышла в плей-офф.



Третьими идут швейцарцы, уступившие сборной Уэльса, последними — турки.

