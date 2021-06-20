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Деньги — это хорошо. Вокруг театра едет вереница «Жигулей», водители белые, а пассажиры нет

В центре Петербурга устроили заезд на старых автомобилях

Читатель «Фонтанки» Виктор в воскресенье, 20 июня, стал свидетелем необычной картины на площади Островского в центре Петербурга.

читатель «Фонтанки» Виктор

Вокруг Александринского театра рассекала кавалькада старых «Жигулей». Заезд снимал на видео темнокожий парень из шестисотого «Мерседеса». Темнокожие мужчины ехали и почти в каждом ВАЗе — на пассажирском месте.

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Это не просто покатушки и не флешмоб. Участники мероприятия рассказали Виктору, что снимают клип для музыкальной группы, солист которой — африканец родом из Ганы. «Песня про деньги. Про то, что деньги — это хорошо», — уточнили музыканты.

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Комментарии (7)

Yuri_SPb
Я хоть и живу всю жизнь в Петербурге, ВАЗовскую классику старыми не воспринимаю, вот
"Победа", "Волга-21" - это да, старые, но очень хорошие, для своего времени, естественно.
Serg_I
И где же теперь ремонтируют такие "жигули"? Я в начале двухтысячных расстался с "классикой" - и запчастей качественных уже не купить было, и мастера уходить из жизни стали... Дорогое удовольствие сегодня - владеть живой "копейкой"! Это действительно про деньги...
265939450
Ну вот. А мне говорили, что благодаря мудрому ПУ Жигулей в городе уже не осталось.
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