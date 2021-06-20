Читатель «Фонтанки» Виктор в воскресенье, 20 июня, стал свидетелем необычной картины на площади Островского в центре Петербурга.
читатель «Фонтанки» Виктор
Вокруг Александринского театра рассекала кавалькада старых «Жигулей». Заезд снимал на видео темнокожий парень из шестисотого «Мерседеса». Темнокожие мужчины ехали и почти в каждом ВАЗе — на пассажирском месте.
Это не просто покатушки и не флешмоб. Участники мероприятия рассказали Виктору, что снимают клип для музыкальной группы, солист которой — африканец родом из Ганы. «Песня про деньги. Про то, что деньги — это хорошо», — уточнили музыканты.