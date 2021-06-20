По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло 20 июня около 18 часов на 109-м километре трассы Р-21 «Кола» в посёлке Кисельня.
По предварительной версии, водитель инкассаторской «Газели» не справился с управлением и врезался в опору освещения — на кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, какие серьёзные повреждения получил автомобиль. Пострадали сам 49-летний водитель и его 34-летний пассажир, сообщает 47news со ссылкой на дорожную полицию.
Пробки на этом участке Мурманского шоссе, по данным «Яндекс.Карт» на 19:30, не наблюдается.