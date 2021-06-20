FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +31
72.22р85.99р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша уик-энда 18-20 июня
7
Печать

Инкассаторская машина разбилась на Мурманском шоссе, ранены сотрудники

В ДТП на «Коле» в Ленобласти пострадали двое

Двое мужчин попали в больницу после аварии на автодороге «Кола» в Волховском районе Ленинградской области.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло 20 июня около 18 часов на 109-м километре трассы Р-21 «Кола» в посёлке Кисельня.

По предварительной версии, водитель инкассаторской «Газели» не справился с управлением и врезался в опору освещения — на кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, какие серьёзные повреждения получил автомобиль. Пострадали сам 49-летний водитель и его 34-летний пассажир, сообщает 47news со ссылкой на дорожную полицию.

ПоделитьсяПоделиться

Пробки на этом участке Мурманского шоссе, по данным «Яндекс.Карт» на 19:30, не наблюдается.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

nuga
Деньги целы?А то много народа вокруг инкассаторской машины.
Otkating
Бабло спёрли?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний