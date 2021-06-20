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Пикник на обочине. «Мерседес», вспахавший газон на Московском и остановившийся в тени деревьев, попал на видео

В Петербурге «Мерседес» выехал на разделительную полосу

В Петербурге водитель белого «Мерседеса» днём 20 июня не справился с управлением и вылетел на разделительный газон Московского проспекта. Инцидент попал на видео.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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На кадрах видно, как легковая, уходя от столкновения с чёрным автомобилем, поворачивает влево и уезжает под деревья, попутно вспахивая газон во время торможения.

Судя по видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», водитель отделался испугом.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (9)

Ифка
это нехорошее место. остановка ОТ. там автобусы вторым рядом стоят, автобусы отъезжают, машины отъезжают, иногда свободна только крайняя левая, и с такими скоростями там носиться - самоубийство.
Norge
Это вирус какой-то - люди ездят, глядя в телефон, в последний миг смотрят на дорогу или в зеркала.
Владислав М
Юристы хорошо заработают на разборе этого ДТП.
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