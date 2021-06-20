Экс-руководитель программы «Взгляд», тележурналист Анатолий Лысенко умер на 85-м году жизни

Тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко умер на 85-м году жизни. Он участвовал в создании таких передач, как КВН и «Взгляд».
Как сообщает 20 июня ОТР со ссылкой на первого заместителя гендиректора Александра Пономарева, Лысенко скончался после продолжительной болезни. Дата и время похорон пока неизвестны. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким тележурналиста. Об этом РИА Новости сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
С 1959 года Анатолий Лысенко работал внештатным автором и ведущим молодежных программ на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, а с 1968 года стал его постоянным сотрудником. Он участвовал в создании передач КВН, «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «Что? Где? Когда?» и других. В 1987 году создал вечернюю пятничную информационно-развлекательную программу «Взгляд». Был ее руководителем до 1990 года, когда возглавил ВГТРК. В 2013 году тележурналист запустил Общественное телевидение России. Учредителем АНО «ОТВР» стало правительство РФ.