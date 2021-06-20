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Дежуривший полицейский погиб в Москве у посольства Туркменистана

В столице 20 июня совершил суицид полицейский, дежуривший у здания посольства Туркменистана.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве, о ранении рассказал гражданин по телефону «02» в 5:02 утра. «Прибывшими по адресу: Филипповский пер., д. 22 сотрудниками полиции в пункте постовой охраны было обнаружено тело находившегося на службе старшего лейтенанта полиции, который, по предварительной информации, покончил с собой», — говорится в сообщении. Информации о причинах нет.

В соцсетях распространяется видео, на котором двое полицейских пытаются открыть будку охраны в Филипповском переулке. Предположительно, сотрудник заперся в ней перед смертью.

ГУ МВД проводит проверку, выясняя все обстоятельства инцидента.

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Комментарии (13)

yaprotiv
уместно ли самоубийство называть "погиб"?
radon
В штаны мент не наложил, когда шарахнулся?
bluxer
Точно полицейский или наряженный полицейским сотрудник несколько другого ведомства?
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