Жителям Купчино пообещали вернуть электричество в ближайшее время

Специалисты «Россети Ленэнерго» ведут восстановительные работы во Фрунзенском районе Петербурга после технологического нарушения на оборудовании 0,4 кВ (кабельной линии). Об этом 19 июня рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании.



В зоне отключения, по подсчётам энергетиков, находятся 8 жилых домов.



«Бригада компании прибыла на место сразу после поступления информации об отключении и ведёт восстановительные работы. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», — пообещали в «Россети Ленэнерго».

