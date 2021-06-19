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Жителям Купчино пообещали вернуть электричество в ближайшее время

Специалисты «Россети Ленэнерго» ведут восстановительные работы во Фрунзенском районе Петербурга после технологического нарушения на оборудовании 0,4 кВ (кабельной линии). Об этом 19 июня рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании.

В зоне отключения, по подсчётам энергетиков, находятся 8 жилых домов.

«Бригада компании прибыла на место сразу после поступления информации об отключении и ведёт восстановительные работы. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», — пообещали в «Россети Ленэнерго».

Ранее жители нескольких улиц в Купчино пожаловались, что в восемь вечера у них пропал свет.

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