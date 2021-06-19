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Инвалид-колясочник — ветеран спецназа из Петербурга переплывёт Чудское озеро на байдарке

Команда из восьми человек во главе с ветераном спецназа Николаем Евтухом отправится из Петербурга в недельный водный поход. Им предстоит пройти почти 120 километров на веслах до места Ледового побоища.

Фото: Фото предоставила пресс-служба дорожного комитета Ленобласти
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В понедельник, 21 июня, экспедиция стартует с базы ветеранов спецназа «Тайфун» на улице Латышских Стрелков. Участники похода возложат цветы к памятнику погибших товарищей и отправятся в путь. В Пскове они рассчитывают быть поздно ночью того же дня. Маршрут пройдёт по реке Великая от Пскова с выходом в Чудское озеро к Талабским островам и затем к деревне Кобылье Городище, сообщили «Фонтанке» 19 июня в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области.

Походу оказывают поддержку «Союз дорожников Ленинградской области», академия Следственного комитета Санкт-Петербурга, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области и Союз ветеранов спецназа «Тайфун».

«Последние полгода были посвящены интенсивным тренировкам. Чудское озеро известно своими штормами, но мы уверены, что стихия нам не помешает», — рассказал участник похода — глава Союза дорожников Ленобласти Андрей Кочетков.

Петербургский отряд «Тайфун» в марте 2000 года внёс весомый вклад в один из ключевых эпизодов второй Чеченской войны — освобождение села Комсомольское от банды Руслана Гелаева. Тогда в ожесточенных боях погибли несколько офицеров. Николай Евтух пытался вынести тело погибшего друга, но получил тяжёлое ранение, и теперь его нижняя часть тела обездвижена.

В прошлом году его команда совершила велопробег из Петербурга в Псковскую область. Николай Евтух ехал на специальном велосипеде, где педали надо крутить руками. До этого он совершил восхождение на Эльбрус — самую высокую гору Европы.

Фото: Фото предоставила пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

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Комментарии (1)

hal9000
Человек даже на Эльбрусе побывал..а мне от лени даже с кровати не встать..на работу то лень вставать ужасно..
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