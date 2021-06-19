Команда из восьми человек во главе с ветераном спецназа Николаем Евтухом отправится из Петербурга в недельный водный поход. Им предстоит пройти почти 120 километров на веслах до места Ледового побоища.

В понедельник, 21 июня, экспедиция стартует с базы ветеранов спецназа «Тайфун» на улице Латышских Стрелков. Участники похода возложат цветы к памятнику погибших товарищей и отправятся в путь. В Пскове они рассчитывают быть поздно ночью того же дня. Маршрут пройдёт по реке Великая от Пскова с выходом в Чудское озеро к Талабским островам и затем к деревне Кобылье Городище, сообщили «Фонтанке» 19 июня в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области.

Походу оказывают поддержку «Союз дорожников Ленинградской области», академия Следственного комитета Санкт-Петербурга, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области и Союз ветеранов спецназа «Тайфун».



«Последние полгода были посвящены интенсивным тренировкам. Чудское озеро известно своими штормами, но мы уверены, что стихия нам не помешает», — рассказал участник похода — глава Союза дорожников Ленобласти Андрей Кочетков.



Петербургский отряд «Тайфун» в марте 2000 года внёс весомый вклад в один из ключевых эпизодов второй Чеченской войны — освобождение села Комсомольское от банды Руслана Гелаева. Тогда в ожесточенных боях погибли несколько офицеров. Николай Евтух пытался вынести тело погибшего друга, но получил тяжёлое ранение, и теперь его нижняя часть тела обездвижена.



В прошлом году его команда совершила велопробег из Петербурга в Псковскую область. Николай Евтух ехал на специальном велосипеде, где педали надо крутить руками. До этого он совершил восхождение на Эльбрус — самую высокую гору Европы.

