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Нелепейшая авария произошла на ЗСД из-за каршеринга. Пока пострадавших трое, среди них ребёнок

На скоростной трассе в Петербурге люди вышли из машины, и из-за этого случилось ДТП

Петербуржцы стоят в пробке на ЗСД напротив «Санкт-Петербург Арены» вечером 19 июня. Всему виной странная авария, в обстоятельствах которой предстоит разобраться полиции.

Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, всё началось с того, что на ЗСД остановился каршеринг. Из него высыпали люди, которые начали то ли осматривать дорогу, то ли что-то подбирать с неё. Одна из легковых притормозила перед странными пешеходами, водитель второй, возможно смотревший в этот момент в телефон, врезался в остановившийся автомобиль, и тот наехал на людей, праздно слоняющихся по полосе ЗСД.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Пока свидетели ДТП говорят о троих пострадавших, среди которых ребенок 8–9 лет. Фотографии и видео с места аварии публикуют в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Как заявили в пресс-службе ООО «Магистрали Северной столицы», место аварии огорожено, водители предупреждены.

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Комментарии (7)

260642011
Выдавая права надо проверять людей на дебилов.
Antonim
Утомлённые солнцем...
Alexp17
Закладку искали поди
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