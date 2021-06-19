Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, всё началось с того, что на ЗСД остановился каршеринг. Из него высыпали люди, которые начали то ли осматривать дорогу, то ли что-то подбирать с неё. Одна из легковых притормозила перед странными пешеходами, водитель второй, возможно смотревший в этот момент в телефон, врезался в остановившийся автомобиль, и тот наехал на людей, праздно слоняющихся по полосе ЗСД.
Пока свидетели ДТП говорят о троих пострадавших, среди которых ребенок 8–9 лет. Фотографии и видео с места аварии публикуют в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Как заявили в пресс-службе ООО «Магистрали Северной столицы», место аварии огорожено, водители предупреждены.