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В центре Петербурга «Сузуки», идя на обгон, снёс пешехода и ограждения. «Фонтанка» публикует страшные кадры

В Петербурге кроссовер сбил девушку-пешехода и забор

Кроссовер сбил пешехода в Адмиралтейском районе Петербурга 19 июня. ДТП попало на видео.

На кадрах видно, как красный «Сузуки» едет по Митрофаньевскому шоссе, но перед светофором решает резко перестроиться из-за притормозившей впереди легковой. В этот момент девушка начала, по всей видимости, переходить дорогу. Водитель кроссовера не успел среагировать, лишь взял ещё немного правее. В результате пешеход от удара капотом буквально перевернулась в воздухе. Машина же в довесок уложила на асфальт ограждение между дорогой и тротуаром.

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Как рассказали очевидцы «Мегаполису», девушка лежала в крови и судорожно дышала. Приехавшие врачи начали оказывать ей помощь.

Фото: Мегаполис — Городская Сеть Информирования

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Комментарии (27)

Mazzzz
Пожелаю девушке выжить и не потерять здоровье … всем комментаторам специалистам , обратного !
AndrewBarsik
Очень часто последние месяцы сталкиваюсь с тем, что не хотят водители уступать пешеходам. Всё чаще и чаще едут, видят выходящего на пешеходный переход и всё равно нагло прут напролом. Остатки водительской культуры, сложившейся во второй половине 2000-ых, тают на глазах.
Бывший Патриот
Там домов куча понастроили в квадрате, обводный московский и митрофань, а дорог, светофоров и прочий человеческих условий забыли, да и зачем и так купят.
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