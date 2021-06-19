На кадрах видно, как красный «Сузуки» едет по Митрофаньевскому шоссе, но перед светофором решает резко перестроиться из-за притормозившей впереди легковой. В этот момент девушка начала, по всей видимости, переходить дорогу. Водитель кроссовера не успел среагировать, лишь взял ещё немного правее. В результате пешеход от удара капотом буквально перевернулась в воздухе. Машина же в довесок уложила на асфальт ограждение между дорогой и тротуаром.
Как рассказали очевидцы «Мегаполису», девушка лежала в крови и судорожно дышала. Приехавшие врачи начали оказывать ей помощь.